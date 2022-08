Betoniera precipita su un’auto e la schiaccia: morto bimbo di 22 mesi, la sorella gemella si salva Drammatico incidente a Houston, in Texas: un camion di cemento è precipitato da un cavalcavia andando a impattare su un’auto all’interno della quale viaggiavano nonna, mamma e due gemellini di 22 mesi. Uno dei due non ce l’ha fatta.

A cura di Ida Artiaco

Screen da Fox26.

Dramma a Houston, in Texas, dove una grossa betoniera è precipitata da un cavalcavia andando a finire su un'auto all'interno della quale viaggiava un'intera famiglia.

La mamma, la nonna e la figlia di 22 mesi sono riuscite a salvarsi ma per il suo gemello, Nicholas Resendiz, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Foto da GoFundMe.

Stando a quanto riporta la stampa a stelle strisce, la donna alla guida del camion ne ha perso il controllo per cause che sono in via di accertamento e il mezzo è letteralmente precipitato da un cavalcavia.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì scorso: la betoniera è atterrata su una Ford Expedition di una famiglia texana all'interno della quale viaggiavano una nonna di 54 anni, una donna di 36 anni e due gemelli di 22 mesi, che erano stati legati ai sedili della vettura nella parte posteriore.

Uno dei due bambini, che in seguito è stato identificato come Nicholas Resendiz, è stato dichiarato morto sul posto e gli agenti non sono riusciti a estrarlo dall'auto se non ore dopo, secondo Click 2 Houston.

L'incidente è ora sotto inchiesta e gli agenti affermano che un'indagine preliminare ha rilevato che l'autista del camion che trasportava cemento ha tentato di rallentare prima che il veicolo superasse il cavalcavia.

La camionista, tuttavia, non mostrava alcun segno di alterazione e gli inquirenti credono che le strade scivolose dovute a un temporale potrebbero aver provocato il sinistro.

Alcuni testimoni hanno detto di aver visto il camion sterzare per evitare un'altra auto sulla Houston Parkway prima che si schiantasse all'incrocio tra Woodforest Boulevard e la Beltway 8.

Intanto, la famiglia Resendiz è sconvolta dalla devastante perdita del piccolo Nicholas e ha raccolto oltre quasi cinquemila per le spese funebri in una raccolta fondi online. "Le vostre preghiere sono necessarie e apprezzate. Qualsiasi piccola donazione, non importa quanto piccola, sarà una benedizione per la famiglia", ha scritto la mamma della vittima su GoFundMe.