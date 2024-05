video suggerito

Orrore in Belgio, gruppo di dieci ragazzini stupra una 14enne nel bosco: il più giovane ha solo 11 anni I fatti sono avvenuti in zona boschiva di Kortrijk, nelle Fiandre. La polizia ha arrestato dieci minorenni, tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Tra loro ci sarebbe anche il fidanzatino della vittima, che avrebbe attirato la giovane nel bosco dove si è consumata la scioccante violenza, durata, pare, almeno tre giorni.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

La notizia dello stupro di gruppo avvenuto una zona boscosa a Kortrijk, nelle Fiandre occidentale, da parte di dieci ragazzini minorenni ai danni di un 14enne sta scuotendo il Belgio. La procura ha aperto un'inchiesta.

La giovanissima sarebbe stata attirato nel boschetto di Kabouterbov, un'area nota agli appassionati di mountain bike, dal suo fidanzatino di due anni più grandi durante il periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua. Ad attenderli c’erano dei suoi amici che l’hanno bloccata e stuprata in gruppo. Secondo le ricostruzioni, la violenza è stata filmata dai presenti coi propri smartphone e il video pubblicato sui social media.

I pubblici ministeri hanno arrestato dieci sospetti autori del reato di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Il quotidiano belga Nieuwsblad scrive che i sospettati "sono giovani di origine immigrata". Stando a quanto riferiscono alcuni media locali, il supplizio della 14enne sarebbe durato tre giorni. Non sono chiare, però, le modalità. Pare che la vittima sia stata sequestrata e tenuta lì, subendo continui abusi nelle 72 ore successive, ma saranno necessarie ulteriori indagini in tal senso.

L'inchiesta è condotta nella massima segretezza dalla Procura delle Fiandre Occidentali per evitare qualsiasi possibilità che i familiari della vittima vengano a conoscenza dell'identità delle altre persone coinvolte. “Si tratta di un fascicolo particolarmente delicato che riguarda solo sospettati minorenni”, ha spiegato la portavoce Griet De Prest. “Sono stati tutti identificati, arrestati e ora sono sotto la supervisione del giudice del tribunale dei minorenni“, aggiunge.

Sempre Nieuwsblad riferisce che i pubblici ministeri hanno scoperto "comportamenti riprovevoli" da parte dei sospettati e "azioni vendicative", citando fonti vicine alle indagini che hanno affermato come i presunti autori dello stupro di gruppo abbiano mostrato "una totale mancanza di senso delle norme". "Non mi era mai capitato una cosa del genere in tutta la mia carriera", ha ammesso al giornale Kelly Decaluwé, avvocato di uno degli indagati.

La questione è come sia possibile che questi bambini abbiano" fatto questo. "Cosa dovremmo fare ora? Come risolveremo questa cosa? È una domanda che va posta non solo al giudice minorile ma anche alla società tutta" ha detto il legale.

Il sindaco di Kortrijk Vincent Van Quickenborne si è detto "scioccato" quando ha saputo per la prima volta della vicenda di cui era a conoscenza "da tempo". "La Procura non mi permette di dire nulla sui fatti in sé", ha spiegato. "Si tratta di azioni ripugnanti per le quali non ci sono parole. Lo dico non solo come politico, ma anche come padre di 3 bambini piccoli" ha aggiunto.