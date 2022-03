Belgio, auto piomba sulla folla che festeggia il Carnevale a Strepy-Bracquegnies: 4 morti e decine di feriti Quattro morti e decine di feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. È il bilancio provvisorio di quanto accaduto all’alba in Belgio, a Strepy-Bracquegnies: un’auto è piombata su un gruppo di persone che festeggiava il Carnevale locale, travolgendole.

A cura di Francesco Loiacono

Tragedia all'alba di oggi, domenica 20 marzo, in Belgio. Un'auto è piombata sulla folla che festeggiava il Carnevale a Strepy-Bracquegnies, villaggio della Vallonia appartenente al comune di La Louviere. Il primo drammatico bilancio è di quattro morti e di decine di feriti. Una decina di persone avrebbe riportato gravi traumi mentre altri sarebbero rimasti feriti meno gravemente. Dopo l'investimento l'auto ha proseguito la sua corsa ma è stata successivamente intercettata. Il conducente e gli altri occupanti, secondo i media locali belgi, sarebbero stati arrestati.

Le condoglianze del ministro dell'Interno belga

L'incidente, secondo il portavoce della polizia locale, è avvenuto attorno alle 5 del mattino. Proprio oggi, 20 marzo, iniziavano i festeggiamenti per il locale Carnevale, in programma fino al 22 marzo. I figuranti e le maschere tipiche del locale carnevale, una tradizione molto sentita in Vallonia e che nei due anni precedenti non aveva avuto luogo a causa della pandemia, avevano iniziato a sfilare quando, in rue des Canadiens, si è verificato l'incidente le cui cause sono in corso di accertamento: non è ancora chiaro se possa trattarsi di un attentato. Lo stesso sindaco di La Louviere, Jacques Gobert, originario proprio del villaggio di Bracquegnies, era abbigliato e pronto a partecipare al Carnevale quando è stato informato della tragedia. Gli appuntamenti ufficiali previsti per oggi sono stati annullati ma, da quanto comunicato, si è deciso di proseguire con la celebrazione del Carnevale.

Un primo punto per chiarire la dinamica dell'accaduto è stato fissato per le 11. Nel frattempo il ministro dell'Interno belga, Annelies Verlinden, ha espresso le proprie condoglianze ai famigliari e agli amici delle vittime, aggiungendo che il Governo sta seguendo la vicenda.

(Articolo in aggiornamento)