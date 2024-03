Batterio “mangiacarne”, allarme in Giappone per l’aumento delle infezioni: “Mortale nel 30% dei casi” Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un avvertimento per la crescita di casi collegati alla cosiddetta sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), spesso soprannominata “malattia carnivora” o “batterio mangiacarne”. Ciò avrebbe persino spinto la Corea del Nord a cancellare una partita di calcio con il Giappone che avrebbe dovuto svolgersi a Pyongyang. Ecco i sintomi e come si diffonde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

In Giappone è scattato l'allarme per il crescente numero di casi collegati alla cosiddetta sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), spesso soprannominata "malattia carnivora" o "batterio mangiacarne", che addirittura avrebbero spinto la Corea del Nord a cancellare una partita di calcio proprio con il Giappone che avrebbe dovuto svolgersi a Pyongyang.

Cosa sappiamo sulle infezioni da STSS in Giappone

Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un avvertimento per la crescita dei casi di questi tipo di infezione batterica. Al 17 marzo hanno superato più della metà del conteggio dello scorso anno – 88 solo nella Capitale, per un totale a livello nazionale di 517 contagi. Al 25 febbraio erano stati segnalati 378 nuovi casi, che rappresentano il 40% di tutti quelli del 2023 in meno di due mesi.

Nei casi più gravi questa infezione, il più delle volte causata dal batterio chiamato streptococco di gruppo A, può portare a necrosi dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli e ha avuto un tasso di mortalità di circa il 30% degli individui infettati nel 2023, "un tasso estremamente alto", hanno riferito gli esperti, sottolineando che lo scorso anno Tokyo ha riportato un totale di 42 decessi legati alle infezioni. Le autorità hanno esortato le persone a rivolgersi immediatamente al medico in caso di sintomi come dolore e gonfiore agli arti o febbre, indicativi di questo tipo di infezione.

Come avviene il contagio e chi è più a rischio

Lo streptococco di gruppo A si trasmette attraverso le goccioline respiratorie e il contatto diretto. Ma il contagio può avvenire anche attraverso ferite alle mani o ai piedi. Le autorità sanitarie consigliano fortemente alla cittadinanza di aderire alle misure preventive di base come il lavaggio regolare delle mani e un’adeguata igiene.

Le autorità sanitarie nipponiche, come riferisce The Japan Times, ritengono che una variante chiamata M1UK, considerata altamente trasmissibile tra i batteri streptococco del gruppo A, sia collegata al recente aumento di casi di STSS poiché è stata rilevata sempre più spesso nei pazienti a partire dalla metà di novembre dello scorso anno. Negli ultimi dieci anni, gli individui di età superiore a 40 anni a Tokyo hanno rappresentato costantemente circa il 90% dei casi totali ogni anno. Ma nel 2023 si è verificato un notevole aumento di individui infetti sulla quarantina.

Annullata la partita di calcio Corea del Nord-Giappone

I rapporti sulla diffusione della malattia in Giappone potrebbero essere stati alla base della decisione della Corea del Nord di annullare l’attesissima partita di calcio in programma martedì contro il Giappone, con il Paese che cita la presenza di una "malattia infettiva maligna".

Sabato scorso la FIFA aveva annunciato formalmente l'annullamento della partita valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo tra Corea del Nord e Giappone, originariamente prevista per martedì a Pyongyang. L'organizzazione ha concluso che la partita di qualificazione del Gruppo B asiatico "non verrà giocata né riprogrammata" a causa delle difficoltà nel trovare una sede o una data della partita alternative.

Anche l’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud ha messo in guardia i viaggiatori in visita in Giappone sui rischi di STSS, citando l’aumento dei casi, secondo quanto riportato dai media locali.