video suggerito

Giallo alle Eolie, trovato cadavere in mare a Vulcano: l’allarme lanciato dai pescatori Il cadavere di un uomo, di età probabilmente compresa tra i 30 e i 35 anni, è stato recuperato in mare, nelle acque di Vulcano. L’allarme era stato lanciato da alcuni pescatori. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un diportista. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Giallo alle Isole Eolie, in Sicilia. Il cadavere di un uomo, di cui non si conosce l'identità ma che potrebbe avere tra i 30 e i 35 anni d'età, è stato recuperato, nel cuore della notte, nel mare di Vulcano, dagli uomini della Guardia Costiera di Lipari. L'allarme era stato lanciato da alcuni pescatori che avevano avvistato il corpo, galleggiare in acqua.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'uomo indossava pantaloncini, camicia e scarpe, e potrebbe essere un diportista, anche se, al momento, nessuna denuncia di scomparsa è arrivata all'Autorità marittima liparese che ha avviato le indagini. Il cadavere, una volta giunto in porto con la motovedetta della Guardia costiera, su disposizione del magistrato di turno alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Lipari. Indagini in corso.

In aggiornamento.