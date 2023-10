Barca si ribalta sul fiume Benue: 17 morti e 73 dispersi, tragedia in Nigeria È di 17 morti e 73 dispersi il bilancio temporaneo dell’incidente che ha colpito un’imbarcazione sul principale affluente del fiume Niger. Non è il primo episodio del genere in Nigeria: negli quattro mesi, è il terzo disastro navale che coinvolge più di cento passeggeri.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

Una tragedia si è verificata sabato scorso nel nord della Nigeria sul fiume Benue, principale affluente del Niger, causando la morte di almeno diciassette persone e lasciandone più di settanta disperse dopo il ribaltamento di una barca.

L'incidente ha scosso la regione, ricordando una serie di disastri navali che hanno afflitto le comunità remote del Paese negli ultimi mesi: nello stato di Kwara, nell'ovest nigeriano, ad esempio, a giugno un episodio simile provocò la morte di più di cento persone.

La barca capovoltasi sul fiume Benue trasportava commercianti che stavano tornando da un mercato del pesce nel distretto di Ardo-Kola nello stato di Taraba, al confine con il Camerun. Più di cento passeggeri erano a bordo, ma solo quattordici sono stati fortunati a sopravvivere, mentre diciassette corpi sono stati recuperati: per questi ultimi non c'è stato nulla da fare.

Il destino di settantatré persone rimane ancora incerto, destando profonda preoccupazione tra i soccorritori e i familiari.

Il governatore di Taraba, Agbu Kefas, ha descritto l'incidente come una "tragedia monumentale" e ha sottolineato l'urgente necessità di migliorare la sicurezza sui fiumi della regione.

Questo non è il primo incidente di questo tipo in Nigeria: negli ultimi quattro mesi, infatti, quanto accaduto sul fiume Benue è il terzo disastro che ha coinvolto più di cento passeggeri.

La causa principale sembra essere il sovraccarico delle imbarcazioni: molte di queste comunità remote non dispongono di strade ben mantenute o accessibili, quindi i fiumi sono spesso l'unico mezzo di trasporto disponibile per la popolazione.

Le autorità locali stanno conducendo un'indagine per stabilire le cause dell'incidente, mentre i pescatori e la popolazione locale stanno collaborando con le agenzie di soccorso. Tuttavia, le sfide sono molteplici, compresa la possibile durata prolungata delle operazioni di recupero a causa del livello molto alto delle acque del fiume Benue in questo periodo.