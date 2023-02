Barca parcheggiata sulla terrazza al terzo piano di un palazzo: “Non voglio pagare tasse di ormeggio” Succede a Es Castell, comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Baleari, sull’isola di Minorca. “Non dà fastidio a nessuno lì” dice il proprietario dello yacht. Ma le autorità non sono dello stesso avviso: “Pesa 400 kg. Rischia di causare un crollo”.

A cura di Biagio Chiariello

Un residente del comune di Es Castell ha deciso di ‘ormeggiare' il suo yacht sul balcone di casa, situata al terzo piano dell'edificio in cui vive, sull'isola di Minorca, nelle Baleari. Ha utilizzato una grande gru per sollevarla sul balcone.

Come riporta La Vanguardia, l'armatore assicura di averlo fatto per non dover pagare le spese di ormeggio della barca e per poter effettuare più comodamente le riparazioni. "Non dà fastidio a nessuno lì" ha detto.

Chiaramente l'immagine della barca collocata al terzo piano dell'edificio residenziale ha attirato l'attenzione dei residenti, ma anche del Comune di Es Castell, che ha già chiesto al proprietario di trasferirla, come normale, in un porto. I funzionari comunali assicurano che il peso dell'imbarcazione, circa 400 chili, può mettere in pericolo la struttura dell'edificio.

I tecnici comunali hanno redatto un verbale in cui evidenziano che le grandi dimensioni dello yacht "rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica" oltre che "un evidente rischio di cedimento, almeno per il terrazzo". Ieri 31 gennaio il Comune ha concesso al proprietario della barca un termine di 24 ore per spostarla.

L'Amministrazione Comunale riconosce che nelle ordinanze comunali non appare nulla su questo singolare caso, ma i tecnici della sezione urbanistica hanno indicato che può rappresentare un pericolo. L'azione del vicino ha scatenato un intero dibattito a Minorca, ma la maggior parte dei residenti ritiene che la barca debba essere rimossa dal balcone perché non è un luogo adatto a questo mezzo di trasporto.