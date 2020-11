Bangladesh, sorpreso fare sesso con il cadavere di una donna: arrestato dipendente dell’obitorio

Il dipendente di un obitorio a Dhaka, in Bangladesh, è stato sorpreso mentre stava avendo dei rapporti sessuali con il cadavere di una donna. È stato arrestato per necrofilia e, in seguito, dei prelievi eseguiti dal dipartimento di medicina legale sui corpi delle donne presenti nell’obitorio, hanno rilevato che il giovane aveva sfogato le sue perversioni su tutte quante.