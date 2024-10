video suggerito

Bambola gonfiabile lanciata tra la folla colpisce la sua ragazza: uomo viene ucciso al concerto di Snoop Dogg Robert Hart era con la fidanzata Gemma e altri amici al Parklife Festival di Manchester nel giugno 2014 quando è stato colpito a morte da un “unico pugno” durante lo show di Snoop Dogg. Ora le autorità sono tornare ad indagare. Viene offerta una ricompensa di £ 50.000 a chiunque fornisca informazioni utili. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Robert e Gemma al Festival

Le indagini sulla morte di Robert Hart, avvenuta dieci anni fa durante il Parklife Festival di Manchester, si sono riaperte. L'uomo aveva 26 anni quando fu ucciso durante il concerto di Snoop Dogg, dopo che la sua ragazza, Gemma, era stata colpita alla testa da una bambola gonfiabile lanciata tra la folla.

Hart fu letteralmente mandato a tappeto da un unico pugno: dopo essere stato ricoverato per cinque giorni in ospedale, il suo cuore si spense per sempre. Circa 70.000 persone erano presenti all'evento quel fine settimana di giugno 2014, ma fino ad oggi l'uomo che ha colpito Robert è sfuggito alla giustizia.

Gli investigatori hanno sottolineato che il caso rimane "irrisolto" pur essendo ancora "in corso". Le autorità hanno assicurato una ricompensa di £ 50.000 a chiunque fornisca informazioni che possano portare a una condanna. Sono state esaminate migliaia di immagini fotografiche e ore di riprese video con il cellulare, ma ce ne potrebbero essere altre prodotte "inconsapevolmente" che potrebbero rivelarsi di "inestimabile valore", fanno sapere le forze dell'ordine.

Robert Hart

Gemma, parlando al programma Crimewatch della BBC questa settimana, ha detto: "Eravamo praticamente inseparabili dal giorno in cui ci siamo incontrati. Era il mio migliore amico, davvero. E non mi ha mai deluso". Ha raccontato che insieme a Robert erano stati al Parklife l'anno precedente e che il suo compagno aveva preso di nuovo i biglietti.

La coppia era con tre amici e stavano aspettando l'arrivo di Snoop Dogg. "C'era una bambola gonfiabile. È stata lanciata a terra una volta e poi di nuovo. La seconda volta mi ha colpito e mi ha ricoperto di fango", ricorda la donna. "Ed è stato allora che Rob si è girato. In realtà ha detto che non voleva guai. Ed è stato allora che si è trasformato tutto in una rissa. Stavo cercando di allontanare Rob e, nel giro di pochi secondi, è sceso accanto a me. Ad un certo punto si stava solo scusando con me. Era stordito. Pensi che poiché la gente ti dice che sta bene, sta davvero bene. In realtà era tutt'altro…"

Il sospettato dell'omicidio è stato descritto dalle autorità come un uomo di carnagione scura di circa 25 anni, muscoloso e alto circa 1,88 m. Aveva i capelli corti e scuri, rasati ai lati. Ad un certo punto durante il festival, era con una donna bianca di circa 25 anni, con capelli biondi lunghi fino alle spalle, che probabilmente indossava una maglietta rosa.

Il detective sergente Clare Smith ha detto: "Speriamo che, col passare del tempo, coloro che non si sentivano a loro agio a parlare con noi nel 2014 ora possano sentirsi abbastanza coraggiosi da farlo. Se hai assistito all'aggressione o qualcuno ti ha confidato in seguito cosa è successo, vorremmo sapere cosa hai da dire".