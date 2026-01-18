Bambino attaccato da uno squalo a Sydney, ferite gravissime alle gambe: “È in condizioni critiche”

Un bambino di 12 anni è stato attaccato da uno squalo a Nielsen Park, a est di Sydney. Gravemente ferito a entrambe le gambe, è stato soccorso e ricoverato in ospedale: è in condizioni critiche.

Immagine di repertorio.

Un bimbo di circa 12 anni è stato attaccato da uno squalo a est di Sydney e ora è in condizioni critiche: lotta tra la vita e la morte dopo aver riportato gravissime ferite a entrambe le gambe.

Lo riportano i quotidiani esteri. Il fatto è avvenuto sulla spiaggia di Neilsen Park, nella periferia orientale di Vaucluse, sobborgo costiero di Sydney, nel pomeriggio di domenica 18 gennaio.

la polizia del Nuovo Galles del Sud ha fatto sapere che i servizi di emergenza sono stati chiamati per un intervento sulla spiaggia del porto intorno alle 16.20 (ora australiana, ndr).

Il bambino è stato immediatamente soccorso con lacci emostatici dal personale sanitario giunto per primo sul posto, hanno riferito le forze dell'ordine.

Un portavoce dei servizi di emergenza ha dichiarato che gli equipaggi sono stati chiamati in seguito alla segnalazione di un attacco di squalo a Vaucluse. Sono state impiegate numerose risorse, tra cui paramedici di terapia intensiva e un elicottero di soccorso.

"Il paziente, un ragazzo adolescente, con gravi ferite a entrambe le gambe, è stato trasportato al Sydney Children's Hospital di Randwick in condizioni critiche", ha fatto sapere.

Secondo quanto si legge dal Daily Telegraph, il minore si stava tuffando da alcune rocce che si trovano vicino alla spiaggia prima di essere aggredito. Sembra fosse in compagnia di altri

Subito dopo l'attacco la spiaggia è stata chiusa e la Polizia ha consigliato ai bagnanti di evitare di entrare in acqua.

Come si legge sul Guardian, a Nielsen Park esiste una rete anti-squalo, reti speciali che hanno come scopo quello di fermare (e talvolta uccidere) gli squali che si avvicinano troppo alla costa dove ci sono locali e turisti.

Era è stata danneggiata dalle forti mareggiate dell'aprile 2025 ma le riparazioni sono state completate all'inizio di dicembre. Si ritiene che al momento dell'attacco il ragazzo si trovasse fuori dalla zona protetta dalla rete.

Nei mesi scorsi ci sono stati altri attacchi in zone diverse del Paese. A novembre un turista svizzero di 25 anni è stato ucciso da uno squalo toro sulla spiaggia di Kylies, nel parco nazionale di Crowdy Bay.

Mentre a settembre un uomo di 57 anni è morto a seguito di un attacco di uno squalo avvenuto nella zona a Nord di Sydney. Lo scorso marzo, invece una nuotatrice di circa 50 anni è stata morsa, forse da uno squalo toro, sulla spiaggia di Gunyah, nella zona sud di Sydney.