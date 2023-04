Badante picchia malato con sindrome di down in ospedale: 32enne ha un infarto e muore Dami Tobi Ayan, 62 anni, è stata condannata a 9 mesi di carcere per la vicenda che vede vittima il 32enne Ben King. La donna lavorava come badante al Cawston Park Hospital, struttura di Norfolk, Regno Unito, ora chiusa.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe dovuto prendersi cura di lui, mentre era in ospedale. Ma invece l'ha colpito alla testa, finendo per portarlo all‘arresto cardiaco che lo ha ucciso. Le telecamere a circuito chiuso del Cawston Park Hospital di Norfolk, Regno Unito, mostrano la badante Dami Tobi Ayan, 62 anni, mentre picchia Ben King, 32enne affetto da sindrome di down. L'incidente è avvenuto nel luglio del 2020 ed ora la donna è stata condannata a 9 mesi di carcere.

La polizia di Norfolk ha affermato che l'aggressione non è direttamente collegata alla morte del signor King, ma è venuta alla luce dopo che gli agenti hanno esaminato le telecamere a circuito chiuso del reparto dell'ospedale per adulti non autosufficienti, attualmente chiuso.

Paul Falco, un amico di famiglia, era in tribunale quando è stato mostrato il filmato delle telecamere di videosorveglianza. "Ti fa stare male guardalo. Puoi vedere che Ben sta lottando per respirare" ha detto. "Stava male quando è stato colpito. Lo hanno sbattuto a terra. Lo vedi strisciare sul pavimento: nessuno lo ha aiutato a rimetterlo sulla sua sedia".

Commentando la sentenza, il Detective Sam Pontin ha dichiarato: "Ayan era in una posizione di fiducia e doveva prendersi cura di Ben che era estremamente vulnerabile e aveva mezzi limitati per proteggersi. Questa fiducia è stata abusata ed è importante che l'imputata affronti la giustizia per quel che ha fatto".

Attualmente è in corso un'ulteriore indagine da parte di Healthwatch Norfolk in merito ad altri decessi nell'unità residenziale.

In un rapporto del Norfolk Safeguarding Adults Board del settembre 2021 si legge che "la morte del signor King e quella degli altri pazienti di Cawston Park, Joanna Bailey, 36 anni, e Nicholas Briant, 33, entrambi di Londra, dovrebbero sollecitare una revisione per prevenire ulteriori esiti letali" in strutture simili al Cawston Park Hospital.