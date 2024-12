video suggerito

“Babbo Natale non esiste, regali sono dei genitori”, prete va a scuola e lascia bimbi in lacrime: “Tutto rovinato” L’episodio in una scuola elementare nell’Hampshire, in Inghilterra, dove molti bambini hanno iniziato a piangere in classe e i genitori hanno protestato. Dopo le polemiche, la scuola si è scusata coi genitori e anche un portavoce della diocesi di Portsmouth, da cui dipende il prete, ha condannato il gesto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

“Ha rovinato tutta la magia del Natale” così insegnanti e genitori degli alunni di una scuola elementare britannica hanno denunciato pubblicamente il comportamento di un prete anglicano, il reverendo Paul Chamberlain, che si è presentato a scuola e ha raccontato ai bimbi che Babbo Natale non esiste e che i regali sono tutta opera dei loro genitori.

L’episodio in una scuola elementare nell'Hampshire dove alcuni piccoli alunni sono scoppiati in lacrime di fronte alle risposte del prete che infine è stato costretto a scusarsi dopo le pubbliche denunce di genitori e insegnanti. Il religioso era stato invitato dalla stessa dirigenza scolastica come parroco locale a tenere una conferenza sulla nascita di Gesù a scuola.

Un’attività nell’ambito dei progetti natalizi in classe che nessuno si aspettava potesse finire con genitori arrabbiati, bambini in lacrime e un Natale "rovinato". Secondo quanto ricostruisce il Times, il prete doveva parlare a un gruppo di bimbi di circa 10 anni della Lee-on-the-Solent Junior School ma, dopo aver ripercorso la storia della Natività tratta dalla Bibbia, ha fatto alcuni commenti sull'esistenza di Babbo Natale.

Dopo aver ricordato ai piccoli che l’uomo con la barba bianca e vestito di rosso non esiste, alle domande dei bimbi sui regali lasciati sotto l'albero ha insistito spiegando che li comprano sempre i genitori e che anche i biscotti che vengono lasciati per Babbo Natale la sera del 25 dicembre li mangiano mamma e papà.

"Molti bambini hanno iniziato a piangere in classe. La mia era sconvolta ma ci crede ancora, quindi sono abbastanza fortunata che non gli creda e che pensi che abbia perso la testa” ha dichiarato una mamma. "Penso che sia sbagliato e molti genitori hanno dovuto confessare tutto ai propri figli" ha aggiunto un’altra, “Ha rovinato la magia del natale, Non so come si possa rimediare, ma penso che sia assolutamente disgustoso” ha rincarato la dose una terza.

Dopo le proteste, la scuola si è scusata coi genitori e anche un portavoce della diocesi di Portsmouth, da cui dipende il prete, ha condannato il gesto. "Paul ha ammesso che si è trattato di un errore di giudizio e che non avrebbe dovuto farlo. Si è scusato senza riserve con la scuola, con i genitori e con i bambini, e il preside ha scritto immediatamente a tutti i genitori per spiegare l'accaduto" ha spiegato, concludendo: “La scuola e la diocesi hanno collaborato per affrontare questo problema e il preside ha scritto ai genitori una seconda volta, inviando loro le scuse di Paul".