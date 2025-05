Autobus precipita in un burrone e si ribalta, morti almeno 21 passeggeri e diversi feriti in Sri Lanka

Un autobus che trasportava pellegrini è precipitato in un burrone in Sri Lanka. Nello schianto sono morti almeno 21 passeggeri, altri sono rimasti feriti. È stata aperta un’indagine per ricostruire le circostanze esatte dell’incidente. “Stiamo cercando di stabilire se il veicolo abbia avuto un guasto meccanico o se l’autista si sia addormentato”, ha detto un agente di polizia.