Autobus con a bordo un gruppo di migranti si ribalta: 18 vittime e 27 feriti in Messico Grave incidente in Messico. Un autobus con a bordo un gruppo di migranti provenienti dal Venezuela e da Haiti si è ribaltato su un’autostrada. Secondo il bilancio riferito dalle autorità, nel tragico incidente di venerdì 6 ottobre hanno perso la vita 18 persone, tra cui donne e bambini.

L’autobus con a bordo 55 migranti ribaltatosi nello Stato di Oaxaca, in Messico

Grave incidente in Messico, nello Stato di Oaxaca, dove un autobus con a bordo un gruppo di migranti provenienti dal Venezuela e da Haiti si è ribaltato su un'autostrada. Nel tragico incidente di venerdì 6 ottobre sono morte 18 persone, altre 27 invece sono rimasta ferite. È il bilancio riferito dalle autorità locali.

Le vittime, secondo quanto riferito dall'ufficio del procuratore generale di Oaxaca, riportato da Reuters, sarebbero 13 uomini, due donne e tre bambini. Il ministro dell'Interno dell'Interno dello Stato di Puebla, confinante con lo Stato di Oaxaca a Nord-est, ha aggiunto che i 27 feriti sono stati portati negli ospedali vicini, senza tuttavia specificare la loro nazionalità o riferire in quali condizioni sono stati ricoverati.

Nelle immagini diffuse dalla Protezione civile dello Stato di Oaxaca si vede l'autobus, che stava viaggiando su un'autostrada che collega Oaxaca e Puebla, riverso da un lato sulla strada, vicino a una stretta curva. Le cause dell'incidente, tuttavia, non sono ancora note e saranno chiarite in seguito dopo ulteriori indagini.

Salomón Jara Cruz, il governatore di Oaxaca, ha scritto su Twitter in spagnolo: "Siamo devastati dal fatale incidente avvenuto sull'autostrada Oaxaca-Cuacnopalan, nel quale diversi migranti sono morti", si legge nel tweet. "Le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime e tutta la nostra solidarietà e supporto ai feriti".

L'incidente è avvenuto in un momento in cui l'arrivo di migranti negli Stati Uniti provenienti dal Messico sta avendo dimensioni preoccupanti. Le persone tentano di attraversare il confine tra i due Stati in modo illegale con autobus, camion e anche sulle carrozze di treni, cercando di entrare negli Stati Usa del Texas, dell'Arizona, del New Mexico o della California.Ma spesso, purtroppo, il viaggio si conclude in tragedia.