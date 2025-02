Auto vola dal cavalcavia e si schianta sull’autostrada a Sacramento: il video dell’impressionante incidente Un uomo stava percorrendo la corsia centrale della I-5 a Sacramento quando la sua dashcam ha registrato il momento esatto in cui un’altra auto ha perso il controllo su un cavalcavia, precipitando poi sull’autostrada sottostante. Il conducente è rimasto ferito. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso lunedì 17 febbraio, un drammatico incidente è avvenuto a Sacramento, nello Stato USA della California, quando un'auto è volata giù da un cavalcavia ed è precipitata sull’autostrada I-5, una delle principali arterie stradali della zona. L'incidente è stato ripreso in tempo reale dalla dashcam di un veicolo che percorreva la stessa strada nel momento esatto della tragedia. Il testimone, Kyman Jeung, ha descritto la scena con evidente incredulità, affermando che "tutto è accaduto al rallentatore. Ho visto un'auto cadere".

Le immagini del momento sono particolarmente impressionanti e mostrano il veicolo che si stacca improvvisamente dal cavalcavia, fluttuando nell'aria prima di schiantarsi violentemente sulla carreggiata sottostante.

L’autista, che si trovava al volante del veicolo precipitato, ha riportato gravi ferite ed è stato prontamente trasportato in ospedale. Fortunatamente, le altre auto che percorrevano l’Interstate 5 non sono state coinvolte nel sinistro, evitando così un bilancio ancora più serie.

Leggi anche Terribile schianto tra auto e pullman carico di studenti: automobilista morta e bus capovolto

Nonostante la gravità dell’incidente, il rapido intervento dei soccorsi ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente, chiudendo per un periodo il tratto di autostrada coinvolto per permettere ai soccorritori di prestare assistenza e rimuovere i veicoli danneggiati dalla scena dell'incidente.

Nel frattempo, gli agenti di polizia della zona hanno avviato un'indagine per cercare di determinare le cause dell'incidente. Le forze dell'ordine hanno raccolto testimonianze di eventuali testimoni oculari e stanno esaminando attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per cercare di ricostruire con precisione le dinamiche dell'incidente.