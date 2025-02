Auto travolge pedoni ad Haifa, almeno 12 feriti: “Ucciso il conducente, presunto attacco terroristico”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Un'auto ha travolto diversi pedoni in Israele, alla Karkur Junction, vicino Pardes Hanna, nel distretto di Haifa. La vettura ha investito le persone che si trovavano a una fermata dell'autobus, come riporta il Times of Israel, citando fonti mediche. Il bilancio è al momento di 10 feriti, alcuni sono in gravi condizioni.

Un portavoce della polizia ha dichiarato a Channel 12 che "l'auto ha accelerato e ha colpito un gruppo di persone a Karkur Junction. Ha colpito una fermata dell'autobus. Da lì ha cercato di proseguire con l'auto. Ha accelerato verso una macchina della polizia vicina e l'ha colpita".

La polizia ha aggiunto che l'autore del "sospetto attacco terroristico" è stato "inseguito, catturato e neutralizzato". Secondo quanto riportato dall'emittente israeliana, il presunto terrorista è un arabo israeliano di 24 anni, originario della comunità di Ma'ale Iron, nei pressi di Haifa.

In aggiornamento.