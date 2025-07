Auto finisce fuori strada a rally di Arlanc, morti 3 spettatori: “Diverse persone sotto choc”

Immagine di repertorio

Dramma in Francia, dove tre persone che assistevano al Rallye de la Fourme, che si tiene nella città di Arlanc, nel dipartimento di Puy-de-Dôme, sono morte dopo essere state investite da un'auto finita fuori strada. Due delle vittime erano fratelli di 60 e 70 anni, mentre la terza è un uomo di 44 anni, deceduto in ospedale a Clermont-Ferrand, dove era arrivato in condizioni critiche.

Lo ha riferito la prefettura, come riporta Bftmv. Nonostante le cure prontamente ricevute, i tre sono morti a causa delle ferite riportate. "Diverse persone" – in totale una decina – presenti al momento dell'incidente sono rimaste "sotto choc" e sono state prese in cura dai medici, ha fatto sapere ancora la prefettura. La gara è stata sospesa mentre è stata allestita presso la sala civica di Saint-Just un'unità di supporto psicologico.

È stata anche aperta un'inchiesta per omicidio colposo affidata alla gendarmeria, come comunicato dalla procura di Clermont-Ferrand, anche perché pare che le persone coinvolte nell'incidente si trovassero in una zona vietata. Il veicolo che ha causato il sinistro, una Peugeot 208 modificata, è stato posto sotto sequestro, mentre il pilota e il copilota – rispettivamente di 22 e 51 anni – saranno sottoposti a test tossicologici. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di Ambert ma non sarebbero in pericolo di vita. Il prefetto del Puy-de-Dôme si è recato sul luogo dell'incidente.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere al Rallye de la Fourme: nel 2024 era morto il commissario di gara, un uomo di 42 anni, sempre investito da un'auto da corsa, come riporta Ici Pays d'Auvergne. Due eventi drammatici a distanza l'uno dall'altro che devono far seriamente riesaminare i propri protocolli di sicurezza agli organizzatori.