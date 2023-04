Autista di scuolabus perde i sensi mentre guida, 13enne si fionda al volante e salva tutti Il sangue freddo dimostrato da un ragazzino statunitense di soli 13 anni che, grazie a un tempestivo intervento, ha evitato un incidente stradale che poteva essere drammatico salvando un intero scuolabus carico di ragazzini come lui ma anche di bambini piccoli.

A cura di Antonio Palma

Una intuizione, una rapidità e soprattutto un grande sangue freddo che fa invidia anche a tanti adulti, è quanto ha dimostrato un ragazzino statunitense di soli 13 anni, Dillon Reeves, che grazie a un tempestivo intervento ha evitato un incidente stradale che poteva essere drammatico salvando un intero scuolabus carico di ragazzini come lui ma anche di bambini piccoli.

Era il pomeriggio di mercoledì scorso e il tredicenne stava tornando da scuola a casa a Warren, sobborgo di Detroit, nello stato del Michigan, quando si è accorto che qualcosa sullo scuolabus non andava. L'autista era in evidente sofferenza e poco dopo, mentre cercava di rallentare per fermarsi, è stata colpita da un malore improvviso che le ha fatto perdere i sensi e il controllo del mezzo. La scena poteva trasformarsi in una strage ma in quel momento è intervenuto Dillon.

Come si vede in un video della telecamera di sorveglianza a bordo del mezzo, diffuso dallo stesso distretto scolastico, mentre tutti urlano dalla paura e cercano riparo tra i sedili, l'adolescente si fionda letteralmente sul volante cercando di tenere dritto l'autobus mentre col piede cerca subito il pedale del freno per arrestare la marcia. Non solo, subito dopo il tredicenne si rivolge agli altri ragazzi a bordo imponendo loro di calmarsi e di chiamare immediatamente i numeri di emergenza.

Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito anche se il malore dell'autista si è rivelato serio ed è ancora ricoverata in ospedale. Giovedì, l'intero distretto scolastico delle Warren Consolidated Schools ha elogiato il ragazzino in una cerimonia per la comunità in cui è stata raccontata la storia e diffuso il filmato.

Nel video si vede l'autista che si accorge di stare male, prima si sventola col cappello poi parla alla radio dicendo che deve accostare e infine sviene senza riuscire a tenere i comandi. È in quel momento che Dillon ha afferrato rapidamente il volante e premuto il freno fino a un arresto completo del mezzo.