Australia, squalo lo attacca mentre fa surf. I testimoni: “Aveva il piede staccato, sangue ovunque” Toby Begg, 44 anni, stava facendo surf presso Lighthouse Beach (Australia) quando è stato attaccato da uno squalo. L’aggressione è avvenuta questa mattina, venerdì 25 agosto. L’uomo si trova in ospedale in gravissime condizioni.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook Toby Begg

Basta una rapida occhiata al suo profilo social per avere la conferma della profonda passione che lo lega al surf: immagini di onde perfette, scorci di oceano e foto che lo immortalano mentre è in equilibrio sulla tavola. Un amore per questo sport che nella mattinata di oggi gli ha fatto rischiare la vita. Toby Begg, 44 anni, stava facendo surf questa mattina, venerdì 25 agosto, nella conosciuta Lighthouse Beach ("Spiaggia del faro"), spiaggia dello stato australiano New South Wales, quando è stato attaccato da uno squalo. L'uomo è riuscito a tornare a riva, ma aveva ormai riportato gravi ferite agli arti inferiori. Secondo le prime informazioni, Begg al momento è in ospedale e lotta tra la vita e la morte: una giovane testimone che ha assistito alla scena ha riferito che "lo squalo gli avrebbe staccato un piede". Lo riporta il sito d'informazione News.com.au.

La ricostruzione dell'aggressione

Questa mattina, venerdì 25 agosto, Toby Begg stava facendo surf a sud di Port Macquarie, sul tratto di mare di fronte alla frequentata Lighthouse Beach, quando uno squalo lo ha improvvisamente attaccato. Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni, l'uomo avrebbe provato a resistere per una trentina di secondi, per poi accorgersi che le ferite riportate alle gambe erano troppo gravi. A quel punto ha cercato di raggiungere la riva: aiutato da un gruppo di persone presenti al momento dell'attacco, è stato portato fuori dall'acqua. Le sue condizioni sono risultate critiche dal primo istante: i soccorritori, tra i quali c'era anche un medico non in servizio, hanno cercato di interrompere l'abbondante perdita di sangue applicando un laccio emostatico. Sul posto è accorsa l'ambulanza: un portavoce ha riferito che l'uomo ha riportato gravi ferite agli arti inferiori ed è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Port Macquarie.

Foto: Facebook Toby Begg

Una ragazza adolescente che ha assistito con i propri occhi all'attacco e ai concitati momenti che lo hanno seguito ha raccontato a 9News di aver visto che "il piede dell'uomo era stato staccato" e che "c'era tantissimo sangue ovunque".

La Spiaggia del faro è stata chiusa verso le 11.30 di questa mattina, ora locale, e secondo le autorità resterà off-limits almeno per le prossime 24 ore. Nel frattempo si riaccende il dibattito sulla necessità o meno di fare uso delle reti anti-squalo, considerate invece dannose da una parte dei partiti e delle associazioni animaliste.