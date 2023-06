Australia, si ribalta bus pieno di invitati a un matrimonio in cantina: 10 morti e 25 feriti È di almeno 10 morti e 25 feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto in Australia, dove un autobus pieno di persone che avevano partecipato a un matrimonio si è ribaltato nella Hunter Valley.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno 10 morti e 25 feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto in Australia, dove un autobus pieno di persone che avevano partecipato a un matrimonio si è ribaltato. Tutti i passeggeri del mezzo erano reduci da una festa di nozze che si era tenuta all'interno di una cantina nella Hunter Valley – in una zona molto nota tra gli amanti del vino. La polizia australiana ha iscritto l'autista del bus nel registro degli indagati per guida pericolosa.

Le indagini per determinare con esattezza le cause dell'incidente sono ancora agli inizi: per il momento si sa soltanto che nella zona c'era una fittissima nebbia e che l'autobus si è ribaltato in prossimità di una rotonda, mentre si accingeva a entrare in autostrada per dirigersi a Singleton, dove i passeggeri avrebbero dovuto trascorrere la notte. Dopo lo schianto sul posto si sono precipitati decine di mezzi di soccorso e almeno due persone coinvolte sono state condotte in ospedali in eliambulanza, e versano ancora in gravi condizioni.

Anche Anthony Albanese, primo ministro australiano, ha commentato la tragedia: "Quello che è accaduto è crudele, triste e ingiusto. Una giornata di gioia in un luogo così bello si è conclusa con una terribile perdita di vite umane". Secondo il premier l'autobus era stato noleggiato proprio per ridurre al minimo il rischio di incidenti, "e questo non fa che peggiorare la portata della tragedia". Albanese ha detto che alcuni dei passeggeri feriti si trovano al John Hunter Hospital, ma molti sono stati trasportati in aereo a Sydney.

Il premier del NSW Chris Minns ha affermato che la perdita di così tante vite è stata "a dir poco straziante", aggiungendo: "Il fatto che questo orribile incidente si sia verificato in un giorno che avrebbe dovuto essere pieno di amore e felicità non fa che aumentare lo strazio".