Attraversa la strada per errore mentre arrivano i tori, donna incornata in pieno e uccisa in Spagna La tragedia domenica pomeriggio durante i festeggiamenti per il locale patrono a Enguera, nella provincia di Valencia. La 61enne stava passando da una parte all'altra della strada e non si è accorta del toro in arrivo a tutta velocità che l'ha colpita in pieno.

A cura di Antonio Palma

Una donna di 61 anni è morta tragicamente in Spagna dopo essere stata incornata da un toro sopraggiunto mentre lei attraversava la strada durante una corsa di tori a Enguera, una cittadina dell'entroterra della provincia di Valencia, in Spagna. La tragedia domenica pomeriggio durante i festeggiamenti per il locale patrono che prevedono anche corride e corse di tori per le strade cittadine.

I fatti sono accaduti intorno alle 17.30 quando la donna ha attraversato per errore la strada in cui era stato allestito il percorso dei tori ed è stata centrata in pieno dal primo animale che era stato lanciato. Come si vede anche in un video delle telecamere di sorveglianza della zona, la 61enne stava passando da una parte all’altra della strada in cui erano state allestite le inferriate di protezione per il pubblico e non si è accorta del toro in arrivo a tutta velocità dall’angolo.

La donna è stata colpita da un corno di toro in corsa nella zona dell'ascella e si è accasciata a terra. L’animale poi ha proseguito la corsa verso la piazza mentre altri presenti soccorrevano la signora. La 61enne esanime è stata trasportata verso l’ambulanza presente in zona dove i medici hanno provato a rianimarla ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. La donna è morta in ambulanza durante il trasferimento in all'ospedale Lluís Alcanyís di Xàtiva.

A seguito di questi avvenimenti tragici, il Comune di Enguera ha sospeso le esibizioni previste per la festa patronale come i fuochi e i concerti rinviandoli alla prossima settimana. Allo stesso modo, la parrocchia locale ha rinviato le processioni in onore della Vergine di Fatima a sabato prossimo.

Il tragico incidente purtroppo è il secondo decesso in Spagna in una settimana durante una corsa di tori. Un uomo di 74 anni è morto pochi giorni fa incornato da un toro a Pantoja, in provincia di Toledo. L’animale aver scavalcato la staccionata di recinzione dell'itinerario, allestita in una strada del centro, l'animale si era scagliato contro il pubblico che assisteva alla manifestazione ferendo anche tre persone tra cui una bambina.