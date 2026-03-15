Atterraggio d’emergenza su una strada in Florida, il pilota ha 19 anni: “In queste situazioni bisogna solo agire”

Il racconto del pilota di 19 anni che il 6 marzo scorso ha effettuato un atterraggio d’emergenza su una strada a sei corsie in Florida, negli Usa, dopo aver riscontrato un problema al motore. Nessuno è rimasto ferito, la Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine.

Niko Bray, pilota di 19 anni, ha effettuato un atterraggio di emergenza su una trafficata strada in Florida (Usa) evitando la catastrofe. "In situazioni di vita o di morte, semplicemente bisogna agire. Può succedere così in fretta…", ha raccontato il 19enne in un'intervista all'emittente televisiva della Florida WSVN.

Una settimana fa il ragazzo ha fatto atterrare il piccolo aereo che stava pilotando su una strada a sei corsie nella comunità di Jupiter. Bray ha conseguito la licenza di pilota nel gennaio 2025, lavora come istruttore di volo e stava pilotando un Cessna 150G sopra Jupiter nel pomeriggio del 6 marzo quando ha rilevato un problema al motore dell'aereo.

"Mi sono reso conto all'improvviso che era tutto vero", ha dichiarato Bray in diretta radiofonica. "Ho iniziato subito a guardare a terra per trovare un punto d'atterraggio e una volta in quella posizione non resta che agire".

Bray ha fatto atterrare il Cessna vicino a un negozio Home Depot all'incrocio tra Indiantown Road e Maplewood Drive, in mezzo agli automobilisti che hanno ripreso la scena con i cellulari. "Sono passati meno di due minuti da quando mi sono reso conto che c'era un problema all'atterraggio", ha aggiunto.

Fortunatamente nessuno si è fatto male. Bray ha spiegato che il conducente di un camion ha rallentato il traffico durante l'atterraggio di emergenza. Il 19enne ha espresso tutta la sua gratitudine: "Se ci sta guardando, voglio ringraziarlo per quello che ha fatto".

Il pilota ha affermato di aver percorso quella strada "centinaia di volte". "Trasformarla in un aeroporto per un giorno non era quello che mi aspettavo di fare", ha scherzato. Un'indagine della Federal Aviation Administration (FAA) è in corso.

Il ragazzo ha dichiarato che l'accaduto gli ha fatto ricordare di "non dare mai nulla per scontato". E conclude: "Non sai mai quando sarà l'ultimo giorno in cui potrai parlare con i tuoi genitori o con i tuoi familiari. Quindi, quando si può trascorrere del tempo con loro, bisogna goderselo".