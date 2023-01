Attacco con machete in due chiese in Spagna, 1 morto e almeno 4 feriti: “Possibile terrorismo” Paura in Spagna, dove un attacco con machete si è consumato in due chiese di Algeciras: il bilancio è di un morto e 4 feriti, tra cui il parroco che verserebbe in gravi condizioni. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter.

È di almeno un morto e 4 feriti il bilancio di un attacco a colpi di machete verificatosi questo pomeriggio in due chiese, quella della Palma e quella di San Isidro, nel centro di Algeciras, nell'estremo Sud della Spagna, nei pressi di Cadiz.

Un uomo ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro dopo aver fatto irruzione nelle due chiese intorno alle 20 di oggi. Tra quest'ultimi ci sarebbe anche il parroco di San Isidro, il quale verserebbe in gravi condizioni.

L'aggressore, sulla trentina, è stato invece arrestato. Come riporta il quotidiano El Pais, i fatti sono in corso di accertamento e analisi, e al momento non è possibile determinare la natura dell'attentato, secondo fonti dell'Interno.

Tuttavia, la Procura del Tribunale nazionale parla di presunto attentato terroristico, riferisce il pubblico ministero. Fonti della polizia confermano che l'aggressore era privo di documenti, ma "sembra che sia di origine marocchina". Come mostrano alcune telecamere di sorveglianza della zona, l'uomo indossava una djellaba, tradizionale tunica tipica del Maghreb.

Accertamenti sono in corso anche per verificare quante chiese sono state coinvolte nell'attacco. Un sacerdote di Algeciras ha così descritto i fatti: "L'aggressore si è recato prima nella parrocchia di San Isidro, dove ha aggredito il sagrestano. E, più tardi, è andato alla chiesa di Plaza de la Palma, dove ha incontrato il prete per strada e l'ha aggredito".

Su quanto successo è intervenuto anche il presidente della Junta de Andalucia, Juan Manuel Moreno: "Terribile e straziante. Un sagrestano è stato assassinato e almeno un altro sacerdote è rimasto ferito in un attentato avvenuto ad Algeciras. I fatti sono oggetto di accertamento", si legge in un messaggio condiviso su Twitter.

La comunità musulmana, nel frattempo, ha rilasciato una dichiarazione in cui si rammarica degli eventi a poche ore dai fatti.