Attacco a centro islamico a Lisbona, morte due donne uccise a coltellate Un uomo ha ucciso con un coltello due donne e ha ferito altre due persone al centro musulmano Ismaili a Lisbona. La polizia lo ha colpito alle gambe e poi arrestato. SI valuta la matrice terroristica dell’attacco,

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Due persone sono state accoltellate durante un attacco al centro musulmano Ismaili a Lisbona, in Portogallo. Lo riferisce una fonte della polizia all’agenzia portoghese Lusa. L'aggressore, che secondo le prime indiscrezioni sarebbe di nazionalità afghana, ha aggredito a coltellate i presenti ed è stato bloccato dalla polizia intervenuta sul posto.

Gli agenti lo hanno ferito alle gambe, poi l'hanno arrestato. Al momento si trova ricoverato all'ospedale Sao José.

Le vittime sono due donne, mentre altre due persone, il custode del centro e un insegnante, sono rimaste ferite e trasferite in ospedale. L’intera zona è stata isolata da un cordone di agenti. La polizia ha escluso che il movente sia legato a un tentativo di rapina. Indagini in corso per capire se la matrice sia di natura terroristica.

Secondo quanto reso noto dalla stampa estera, la polizia ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe dell'assalitore che non aveva deposto le armi nonostante l'ordine delle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe anche cercato di aggredire gli agenti.

In aggiornamento.