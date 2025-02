video suggerito

Arrestata narcotrafficante Mirla Elena Echeverrìa; ricercata in Italia per traffico di cocaina La donna è stata fermata e arrestata giovedì dalla polizia colombiana di Cali proprio su richiesta delle autorità giudiziarie italiane: "Protagonista di un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina tra la Colombia, la Spagna e l'Italia".

A cura di Antonio Palma

Colpo della polizia colombiana contro il traffico di droga tra Sud America e Italia. Nelle scorse ore è finita in manette l'ecuadoriana Mirla Elena Echeverría Tutiven, accusata di essere un membro chiave di un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina tra Colombia, Spagna e Italia. La donna è stata fermata e arrestata giovedì 6 febbraio dalla polizia di Cali proprio su richiesta delle autorità giudiziarie italiane.

Mirla Elena Echeverrìa, considerata uno dei narcotrafficanti ecuadoriani più ricercati nel Paese, infatti era ricercata in Italia dove è stata condannata a 10 anni di carcere in un processo per traffico internazionale di droga con scalo a Genova. Per questo, dopo il procedimento di rito, sarà estradata nel nostro Paese.

Secondo il generale William Salamanca Ramírez, direttore generale della Polizia nazionale colombiana, è implicata come "personaggio chiave" all'interno dell’organizzazione criminale gestita dal marito. La donna infatti è moglie del narcotrafficante colombiano Cristyan Moreno, capo di un gruppo criminale noto.

La polizia locale ha affermato che la detenuta è "ricercata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito internazionale di sostanze stupefacenti" e verrà estradata per scontare la sua pena.

"La donna è accusata di essere protagonista di un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina tra la Colombia, la Spagna e l'Italia, partecipava all'acquisto della cocaina, ne facilitava il trasporto in Europa e coordinava i centri di stoccaggio e di occultamento", ha aggiunto il generale.

L'arresto è stato eseguito nell'ambito del Programma di cooperazione internazionale per l'assistenza alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e mediante l'attivazione di una informativa scattata tramite Interpol.