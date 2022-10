Aereo precipita ai Caraibi: disperso il magnate Rainer Schaller, proprietario delle palestre McFit Incidente aereo nel mar dei Caraibi, al largo della Costa Rica: un velivolo da turismo è precipitato per cause in via di accertamento. A bordo c’era il magnate tedesco Rainer Schaller, proprietario e fondatore delle palestre McFit, insieme alla moglie e ai figli minori. Non ci sarebbero sopravvissuti secondo fonti ufficiali.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia nel mar dei Caraibi, dove nelle scorse ore è precipitato un aereo da turismo al largo della Costa Rica. A bordo è confermato ci fosse il magnate tedesco Rainer Schaller, proprietario e fondatore delle palestre McFit, la più grande catena d'Europa, e Gold's Gym International. Insieme a lui pare ci fossero altre 6 persone, che risultano al momento tutte disperse.

Per ora sono stati recuperati solo due corpi, tra cui quello di un bambino, ma sulle indagini vige il massimo riserbo. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente si è verificato venerdì scorso. Nella notte la torre di controllo dell'area (aeroporto di Barra de Parismina) aveva perso il contatto con il piccolo aereo, un Piaggio P.180 Avanti, partito dallo stato del Chiapas, in Messico, e diretto a Limón, in Costa Rica, facendo scattare l'allarme.

Dopo i primi ritrovamenti di corpi e oggetti, che hanno reso evidente la violenza dell'impatto fra il velivolo e la superficie del mare, il ministro della pubblica sicurezza della Costa Rica, Jorge Torres, aveva escluso già ieri che ci potessero essere sopravvissuti.

Insieme a Schaller, 53 anni, come confermato anche da McFit Studios, viaggiavano anche la compagna 44enne, Christiane Schikorsky, i due figli minori e il pilota svizzero 66enne oltre a un sesto passeggero quarantenne. Stando a quanto riporta Bild, la famiglia era in viaggio per conoscere gli affascinanti pinguini della Terra del Fuoco.

Schaller ha fondato la catena di centri fitness McFit, presente anche in Austria, Polonia, Italia e Spagna, nel 1996. È stato famoso però anche per aver organizzato la manifestazione LoveParade a Duisburg, in Germania, finita nell'occhio del ciclone nel 2010 dopo che 21 persone sono morte e 652 sono state ferite in una gigantesca calca. Tra le vittime c'era anche una ragazza italiana, Giulia Minola.