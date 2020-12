Angela Merkel ha pronunciato il suo ultimo discorso di fine anno da cancelliera: "Tra nove mesi ci sono le elezioni federali per le quali non mi ricandido, perciò questa è probabilmente l'ultima volta in cui io mi posso rivolgere a voi in un discorso di fine anno come cancelliera federale", ha detto parlando alla nazione nel suo tradizionale messaggio di auguri trasmesso dalla televisione Zdf. Un discorso in cui l'epidemia di coronavirus, che continua a colpire duramente la Germania, è stata centrale: "Non credo di esagerare quando dico che mai, negli ultimi 15 anni, abbiamo affrontato un anno così difficile e mai, nonostante le preoccupazioni e un po’ di scetticismo, abbiamo avuto tanta fretta di entrare in quello nuovo".

Per poi lanciare un affondo diretto ai negazionisti: "Posso solo immaginare l’amarezza provata da chi piange una persona cara a causa del coronavirus, o chi ne soffre ancora i postumi, quando l’esistenza del virus è contestata o negata da alcuni. Le teorie del complotto sono false e pericolose, ma sono anche ciniche e crudeli verso queste persone". Merkel ha anche annunciato che, quando arriverà il suo turno, chiederà il vaccino: "Anch’io sarò vaccinata quando sarà il mio turno".

Merkel sostiene anche che i prossimi mesi continueranno ad essere difficili: "I prossimi mesi saranno difficili per il nostro Paese. Spetterà a tutti noi decidere come affrontare la pandemia. Sappiamo cosa possiamo fare per contrastare il virus: gli strumenti più efficaci, accanto al vaccino, ce li abbiamo in mano, attenendoci alle regole". E afferma che probabilmente l'emergenza si estenderà al 2021.

Il governo tedesco, secondo quanto riportano i giornali locali, avrebbero intenzioni di prolungare il lockdown anche oltre le festività natalizie. Secondo il piano allo studio dell'esecutivo, d'intesa con i Laender, le severe misure anti-contagio potrebbero essere prorogate fino al 31 gennaio. Intanto i nuovi casi di Covid-19 continuano ad aumentare: secondo il Robert Koch Institut nelle ultime ventiquattro ore se ne sono registrati 22.400. E ieri, per la prima volta, è stata superata la soglia di mille morti in un giorno.