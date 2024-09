Alluvioni in Romania, piogge torrenziali e forte vento: villaggi travolti dall’acqua, vittime e sfollati Una violenta ondata di maltempo sta provocando vittime e grossi danni in Romania. Ben nove province sono state colpite da gravi inondazioni. La situazione più critica si registra nella provincia di Galati dove si registrano 5 morti e decine di sfollati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Vittime e ingenti danni si registrano in Romania, colpita da una violenta ondata di maltempo. Secondo i media locali, almeno cinque persone sono morte dopo le piogge torrenziali, ma è un bilancio che potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Le forti piogge hanno lasciato decine di persone bloccate in aree allagate. Le vittime accertate finora sono state trovate nelle località di Pechea, Draguseni, Costache Negri e Corod; nelle contee orientali di Galati e Vaslui, duramente colpite, i servizi di soccorso hanno cercato di salvare 95 persone. Si contano decine di sfollati.

Il forte maltempo ha colpito 19 località in otto distretti del Paese: i forti venti hanno abbattuto decine di alberi, bloccato strade e danneggiato auto. Diverse strade sono state chiuse. È stato diffuso un video dalle autorità di emergenza in cui si vede una squadra di soccorritori che aiuta un uomo anziano su una piccola scialuppa di salvataggio. Un elicottero è stato inviato a Galati per aiutare nelle missioni di ricerca e salvataggio.

I soccorritori stanno sorvolando le zone più colpite alla ricerca di sopravvissuti nei villaggi travolti dalle acque.

Le autorità rumene hanno inviato messaggi di allerta ai residenti per avvertirli delle condizioni meteorologiche avverse e nel frattempo il primo ministro Marcel Ciolacu ha cancellato gli impegni programmati per oggi per recarsi nella contea di Galati e valutare i danni. “Il Primo Ministro discuterà con le autorità locali le misure urgenti di intervento e sostegno per la popolazione e le comunità gravemente colpite dalle inondazioni”, ha fatto sapere il suo ufficio.