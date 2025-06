Alluvioni in Nigeria, oltre 700 le vittime: “Ora si cerca di prevenire le malattie”

Ci sono oltre 700 vittime dopo le alluvioni che hanno colpito in questi giorni la Nigeria in seguito alle piogge torrenziali. I soccorritori hanno interrotto le ricerche dei dispersi, spiega la BBC, perché credono che non vi sia possibilità di trovare altri dispersi vivi. I volontari ora lavorano per recuperare i corpi e dare loro degna sepoltura. “In questo modo proviamo a prevenire le malattie”.