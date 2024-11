Allergica alle arachidi, muore mentre mangia il suo piatto preferito: il ristorante aveva cambiato ricetta

video suggerito

Aveva già consumato quel piatto molte volte. Alison Pickering, 23 anni, sapeva di essere allergica alle arachidi. Ciò che non poteva immaginare era che il ristorante in cui era stata più volte avesse cambiato la ricetta di quella stessa pietanza. È morta per shock anafilattico il 4 maggio dello scorso anno. Qualche giorno dopo avrebbe dovuto laurearsi alla Tarleton State University di Stephenville, in Texas.

Alison aveva scoperto la sua allergia da bambina. "Una sua amica le aveva offerto un panino al cioccolato e si era sentita male", ha raccontato la madre Joy alla CBS News. Da quel momento in poi, ogni volta che ingeriva accidentalmente alimenti contenenti arachidi, avvertiva subito i sintomi: "Lo sentiva nelle labbra e nella gola", e i genitori la portavano immediatamente al pronto soccorso. Tuttavia, si trattava di episodi rari, poiché Alison era diventata molto attenta a ciò che mangiava. "Era sempre estremamente cauta", ha detto sua madre. "Mangiava raramente biscotti che non fossero quelli che preparavo io stessa", ha aggiunto.

Il 4 maggio 2023, Alison aveva incontrato un ragazzo per il loro primo appuntamento in un ristorante che conosceva bene, il Newton's Saddlerack di Stephenville, Texas. Aveva ordinato il mahi-mahi, un piatto di origine thailandese a base di pesce, che aveva già mangiato in passato nello stesso locale. "Era il suo piatto preferito" dicono i suoi cari. Né lei né il personale sapevano che la ricetta era stata modificata con l'aggiunta di salsa di arachidi.

"Ha mangiato qualche boccone e si è accorta immediatamente che qualcosa non andava", ha raccontato suo padre, Grover. Alison ha utilizzato subito l'EpiPen (il salvavita per chi soffre di gravi allergie), ma la situazione è precipitata rapidamente. "Inizialmente, è salita sull'ambulanza camminando con le proprie gambe, ma poco dopo le sue condizioni sono peggiorate", ha aggiunto il signor Pickering. La 23enne è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

La famiglia di Alison chiede ai ristoranti di adottare una comunicazione "chiara e coerente" riguardo agli allergeni e di garantire una formazione adeguata per tutto il personale. "Nel nostro dolore, siamo determinati a onorare la memoria di Alison sensibilizzando sull'importanza della trasparenza nel settore della ristorazione", ha detto Joy. "Segnalare chiaramente allergeni pericolosi come le arachidi o la salsa di arachidi è un gesto semplice, che non comporta costi per i ristoranti ma può fare la differenza tra la vita e la morte".

Mike Newton, proprietario del Newton's Saddlerack, ha negato che il personale fosse all’oscuro del cambio nel menu, ma ha dichiarato a DailyMail.com di non poter commentare ulteriormente in attesa dell'esito della causa legata al decesso della giovane.