Si sente male mentre è alla guida e fa in tempo ad accostare: muore tra la folla sul marciapiede a Gallipoli Verso le 18 di oggi martedì 11 marzo un uomo di 50 anni è morto mentre era alla guida della sua auto e viaggiava in centro a Gallipoli: ha fatto in tempo ad accostare prima di perdere i sensi sul marciapiede.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 50 anni è morto mentre era alla guida della sua auto e viaggiava in centro a Gallipoli. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'automobilista era in corso Italia verso le 18 di oggi martedì 11 marzo quando è stato colpito da un malore. Avrebbe fatto in tempo ad accostare l'auto e ad aprire la portiera prima di perdere conoscenza sul marciapiede.

I passanti che hanno assistito a tutto hanno chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica ma purtroppo tutti i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. Spetterà agli agenti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Da quanto è emerso dopo una prima analisi dei medici l'uomo è deceduto con ogni probabilità a causa di un infarto fulminante. Abitava proprio a Gallipoli e come tutti i giorni si era messo alla guida della sua auto. Poi improvvisamente si è sentito male. Avrebbe fatto in tempo ad accostare e non provocare incidenti. Purtroppo però quando ha provato a uscire dall'auto, forse per chiedere aiuto, era già troppo tardi. Si è accasciato sul marciapiede ed è morto poco dopo. I medici avrebbero provato a rianimarlo ma senza riuscirci.