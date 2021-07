Temperature da record negli Stati Uniti, dove il caldo rovente degli ultimi giorni ha fatto scoppiare una serie di incendi nel Nord della California. Basti pensare che nella Death Valley sono stati raggiunti i 53 gradi centigradi, secondo l'analisi del National Weather Service a Furnace Creek. Se confermata, si tratterebbe della temperatura più alta raggiunta nella zona dal luglio del 1913, quando sono stati segnati i 57 gradi. La situazione più difficile si è registrata al confine con il Nevada, dove i vigili del fuoco sono stati alle prese con il più grande rogo dell'anno, ribattezzato Beckwourth Complex Fire, una combinazione di due incendi causati da fulmini a nord del Lago Tahoe, che è stato contenuto solo al 20%, mentre i pompieri hanno continuato a lavorare a temperature al limite dei 100 gradi. Almeno una ventina di case sono state distrutte a Doyle dalle fiamme e tutta la contea di Washoe è stata costretta all'evacuazione.

Sempre in California, i funzionari hanno chiesto a tutti i residenti di ridurre il consumo di energia dopo che un grave incendio nel sud dell'Oregon ha distrutto le linee elettriche interstatali. Oltre 30 milioni di persone rimangono sotto l'allerta per il caldo eccessivo su tutta la costa occidentale. Anche nel Sud della California un grande incendio scoppiato nella contea orientale di San Diego ha costretto all'evacuazione di due riserve di nativi americani sabato. Solo la scorsa settimana il governatore della California, Gavin Newsom, aveva presentato un piano da 5,1 miliardi di dollari per proteggere lo stato dal rischio siccità puntando sulla costruzione e la modernizzazione delle infrastrutture idriche, essenziali per assicurare l’approvvigionamento di acqua e la gestione di quelle reflue in un territorio battuto dalle siccità e dagli incendi devastanti.

Non va meglio in Arizona, dove due vigili del fuoco sono morti sabato dopo che un aereo su cui si trovavano si è schiantato durante un'indagine su un piccolo incendio nella contea rurale di Mohave. L'aereo Beech C-90 stava aiutando a eseguire la ricognizione sul Cedar Basin Fire causato da un fulmine, vicino alla piccola comunità di Wikieup, quando è precipitato verso mezzogiorno. In Idaho il governatore Brad Little ha dichiarato l'emergenza per gli incendi boschivi venerdì e ha mobilitato la Guardia nazionale per domare le fiamme.