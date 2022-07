Allarme bomba sul volo EasyJet: si alzano i caccia dell’aeronautica per scortare l’aereo Un falso allarme bomba sul volo Easyjet Londra-Minorca ha costretto la Guardia Civile a scortare l’aereo fino all’atterraggio.

Un falso allarme bomba sul volo Easyjet Londra-Minorca ha costretto la Guardia Civile spagnola ad attivare i protocolli di emergenza e sicurezza.

Così, si è alzato in volo un F18 che ha scortato e accompagnato l'aereo in fase di atterraggio. Solo dopo il completamento delle prime indagini, la Guardia Civile ha confermato il falso allarme.

L'aereo è stato scortato da un caccia dell'aviazione spagnola subito dopo essere entrato nello spazio aereo della Spagna.

L'aereo è stato fatto atterrare con mezz'ora di ritardo

Il volo è partito alle 13.40 di questa domenica, quando è arrivato il falso allarme di una bomba sul volo EZY 8303 di Easyjet sulla tratta Londra Gatwick-Minorca.

Immediato il protocollo d'emergenza quando si è saputo dell'allarme rilevato per la prima volta, pare, da un gruppo di giovani che ha lanciato un messaggio sui social.

L'aereo è atterrato alle 16.44, con circa mezz'ora di ritardo rispetto a quanto previsto. La Guardia Civil ha quindi messo in atto il protocollo, controllando tutti i bagagli e i passeggeri in cabina.

I militari hanno accompagnato la discesa dall'aereo passeggero per passeggero, sottoponendoli al fiuto dei cani dell'unità esplosivi.

I video dei passeggeri

Dopo le identificazioni di rito, i passeggeri sono stati lasciati andare e la Guardia Civile ha chiuso il dispositivo di emergenza con esito negativo, confermando il falso allarme.

A bordo, solo tanta paura mista a curiosità da parte dei passeggeri che si sono ritrovati al centro di quello che è sembrato essere preso da scene di blockbuster americani, come l'ultimo Top Gun di Tom Cruise campione d'incassi al cinema.

In questo caso, però, era tutto vero. Per fortuna, nulla di grave e il falso allarme oltre a far tirare un sospiro di sollievo, ha lasciato ai presenti qualcosa da poter raccontare a casa.