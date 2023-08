“Aiuto, sono segregata da 12 anni”: marito la teneva in stanza schermata, nuda, rasata e malnutrita La donna è riuscita a rubare un telefono e a contattare i servizi di emergenza tedeschi. La polizia francese, avvertita, ha fatto irruzione in casa trovando la vittima chiusa in una stanza, nuda, malnutrita, rasata e piena di lividi.

Per ben dodici anni sarebbe stata completamente segregata in casa, subendo continue violenze da parte del marito fino a quando la donna di 53 anni nelle scorse ore è riuscita a rubare un telefono e a contattare i servizi di emergenza tedeschi raccontando la sua storia e facendo arrestare il marito. La terribile storia arriva da Forbach, comune francese proprio sul confine tedesco dove la polizia oggi ha fatto irruzione nell'abitazione trovando la donna chiusa in una stanza schermata, nuda, malnutrita, con la testa rasata e piena di lividi.

La terribile scoperta lunedì mattina quando la polizia francese è intervenuta su segnalazione delle autorità tedesche a cui la vittima, anche lei di nazionalità tedesca, si era rivolta. Gli agenti intervenuti sul posto hanno subito arrestato il marito, un cittadino tedesco di 55 anni senza alcun precedente. Di fronte agli agenti, la donna ha confermato di essere stata richiusa e torturata dal marito dal 2011. Malnutrita e con vecchie fratture agli arti superiori e inferiori, la 53enne è stata poi portata in ospedale ed è stata ricoverata.

Secondo gli inquirenti, l'uomo, che aveva anche schermato tutte le stanze dell'alloggio per evitare comunicazioni verso l'esterno, deve ora rispondere dell'accusa di sequestro di persona, stupro aggravato e atti di tortura. Secondo la polizia francese, gli agenti erano intervenuti nell'abitazione già nel 2019 dopo una telefonata di un vicino preoccupato per alcune urla provenienti dalla casa. La coppia però a suo tempo aveva dichiarato che non vi erano pericoli.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna è riuscita a raggiungere telefonicamente i soccorsi tedeschi domenica sera dopo che il marito si era distratto. La polizia francese, allertata dai colleghi, è entrata in azione con un blitz alle 6 di questa mattina. Alla vista degli agenti, l'uomo si è rifiutato di aprire, i poliziotti quindi hanno forzato la porta e fatto irruzione facendo la terribile scoperta.