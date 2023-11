Aggressione fuori a una scuola elementare a Dublino: cinque feriti, tre bambini accoltellati Aggressione fuori a una scuola elementare di Dublino: cinque i feriti, tra cui tre bambini che sono stati accoltellati. Le forze dell’ordine hanno escluso il movente terroristico e ritengono che si sia trattato di un incidente isolato e autonomo.

A cura di Ida Artiaco

Paura oggi a Dublino, dove almeno tre bambini sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale dopo un accoltellamento avvenuto fuori da una scuola elementare, la Gaelscoil Choláiste Mhuire. Lo comunica la polizia della capitale irlandese secondo cui si è trattato di un "incidente grave". In base a una prima ricostruzione dei media locali, un uomo intorno alle 13:30 di oggi ha aggredito diverse persone.

In tutto, secondo l'emittente pubblica locali Rte, risultano cinque feriti: oltre ai tre bambini, di circa 6 anni di età, anche due adulti, una donna e un uomo. Quest'ultimo sarebbe lo stesso assalitore, anch'egli ricoverato in ospedale e in stato di arresto. All'uscita degli studenti dall'istituto, prima si è scagliato contro la donna e poi contro i tre bambini: la polizia locale intende interrogarlo non appena potrà.

Una testimone oculare ha raccontato sempre all'emittente Rte come lei e un altro passante abbiano disarmato l'uomo armato di coltello. Siobhan Kearney ha descritto la scena come "una bolgia totale".

Le forze dell'ordine hanno escluso il movente terroristico e ritengono che si sia trattato di un incidente isolato e autonomo. Resta da stabilire se sia stato un raptus di uno squilibrato o un attacco ispirato da motivazioni personali.

La polizia e i servizi di emergenza erano stati chiamati per un grave incidente a Parnell Square East, nel centro di Dublino, poco prima delle 14 locali. La zona è transennata dagli agenti mentre si sta cercando di ricostruire quanto successo. Uno dei bambini feriti e la donna colpita verserebbero in gravi condizioni.

La ministra della Giustizia irlandese Helen McEntee ha affermato di essere "profondamente scioccata dallo spaventoso attacco contro tre bambini innocenti e una donna". Anche il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha detto che è rimasto "scioccato" dall'incidente, confermando anche l'arresto effettuato dalla polizia.