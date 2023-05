Aggredì la polizia durante l’assalto a Capitol Hill, condannato a 14 anni di reclusione Un uomo del Kentucky è stato condannato a 14 anni di carcere per l’aggressione ad alcuni poliziotti mentre partecipava con la moglie all’assalto di Capitol Hill il 6 gennaio del 2021.

Un uomo del Kentucky è stato condannato a 14 anni e due mesi di reclusione per l'aggressione ai danni di alcuni agenti di polizia mentre partecipava con la moglie all'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio del 2021. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa americana Associated Press. Peter Schwartz, di professione saldatore, ha ricevuto la condanna più pesante finora comminata per la rivolta al Congresso portata avanti dai sostenitori di Donald Trump.

Per lui, gli inquirenti avevano chiesto 24 anni e sei mesi di carcere. Il giudice che lo ha condannato, Amit Mehta, è lo stesso che ha formulato la sentenza di 10 anni di reclusione per un poliziotto di New York in pensione che il 6 gennaio del 2021 aveva aggredito un altro agente fuori da Capitol Hill nell'ambito della rivolta dei sostenitori di Donald Trump e dell'assalto al Congresso.

Sono stati riconosciuti colpevoli anche Enrico Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs e Zachary Rehl, membri dei "Proud Boys" che secondo la giustizia americana hanno "cospirato per impedire il funzionamento del Congresso e per distruggere beni di proprietà dello Stato". I 4 Proud Boys di Trump sono stati condannati per cospirazione sediziosa per impedire il trasferimento dei poteri dall'allora presidente al suo successore, Joe Biden.

Secondo i giudici. Tarrio e gli altri Proud boys si sarebbero messi al comando dell'attacco a Capitol Hill organizzando una vera e propria forza di combattimento che arrivò al Campidoglio proprio mentre Trump arringava la folla di sostenitori nei pressi della Casa Bianca. Diversi membri del gruppo parteciparono alla rottura delle linee difensive allestite dalle forze dell'ordine e successivamente rivendicarono il proprio ruolo negli attacchi a Capitol Hill.