Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad nega

Il bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta. I talebani accusano Islamabad di aver colpito l’ospedale ma il Pakistan nega che i suoi attacchi abbiano colpito obiettivi civili.

Ormai è guerra aperta tra Afghanistan e Pakistan dopo una escalation di attacchi iniziati alla fine del mese scorso e culminati in un massiccio bombardamento avvenuto nelle scorse sulla capitale Kabul dove, secondo le autorità locali, si registrano oltre 400 morti. Il raid notturno ha preso di mira un ospedale per tossicodipendenti nella capitale afghana, causando anche centinaia di feriti. I talebani accusano Islamabad che però nega che i suoi attacchi, condotti anche nell'Afghanistan orientale, abbiano colpito obiettivi civili.

Dopo anni di tregua, lo scontro tra i due paesi confinanti si è riacceso a febbraio con i primi scontri armati proprio al confine. I ripetuti scambi di spari sono sfociati poi in diversi raid aerei messi in atto dal Pakistan all'interno dell'Afghanistan. Ora quello che appare finora l’episodio più grave. Il raid aereo è scattato intorno alle 21 di lunedì ora locale e ha colpito un complesso sanitario che secondo gli afghani ospitava un centro di recupero per tossicodipendenti.

Il vice portavoce del governo afghano, Hamdullah Fitrat, in un post su X, ha affermato che il raid aereo ha distrutto completamente la struttura da 2.000 posti letto con un bilancio delle vittime gravissimo che finora conta oltre 400 morti e circa 250 feriti, alcuni in gravissime condizioni. I video diffusi sui social mostrano il cielo arrossato dalle fiamme in tutto il complesso, edifici anneriti e distrutti dal fuoco e soccorritori che cercano di trovare superstiti tra le macerie.

"Il Pakistan prende di mira ospedali e siti civili. Condanniamo fermamente questo crimine e lo consideriamo un atto contrario a tutti i principi universalmente accettati e un crimine contro l'umanità", ha scritto il portavoce del governo afghano.

Il Pakistan però smentisce e attraverso il portavoce del primo ministro ha definito le accuse di Kabul infondate, affermando che nessun ospedale è stato preso di mira. Il Ministero dell'Informazione pakistano ha affermato che gli attacchi "hanno preso di mira con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo, tra cui depositi di equipaggiamento tecnico e munizioni dei talebani afghani", nonché militanti pakistani con base in Afghanistan.

Il governo pakistano infatti accusa l'Afghanistan di fornire rifugio ai talebani pakistani, considerati un'organizzazione terroristica, nonché a gruppi separatisti che prendono di mira le forze di sicurezza pakistane e i civili con attentati in tutto il paese. Kabul respinge l'accusa.

Il bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri armati che nelle ore precedenti al rai avevano causato altri 4 morti al confine. Il Pakistan sostiene di aver ucciso centinaia di combattenti talebani e Kabul parla di oltre cento soldati pakistani morti e si rischia ora una escalation sanguinosa.