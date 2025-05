Aereo si schianta in un quartiere di San Diego, case distrutte e auto in fiamme: “Una scena da film”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Le foto dell'incidente aereo a San Diego.

A San Diego, in California, un piccolo aereo privato si è schiantato in una zona residenziale nel cuore della notte. Secondo quanto riferito dalla polizia, il velivolo si è schiantato contro alcune case e incendiato diverse auto.

Le immagini mandate in onda da diverse trasmissioni televisive mostrano file di auto bruciate ridotte a gusci anneriti e almeno un'abitazione gravemente distrutta nel quartiere, caratterizzato da case basse.

L'aereo era in volo da Wichita al Montgomery Gibbs Executive Airport quando si è schiantato sul quartiere Murphy Canyon. Secondo la Federal Aviation Administration, al momento dell'ultimo controllo radar si trovava a circa 150 metri di altezza.

"Un Cessna 550 si è schiantato nei pressi dell'aeroporto Montgomery-Gibbs, in California, intorno alle 3.45 (ora locale, ndr) di giovedì 22 maggio. Al momento non si conosce il numero delle persone a bordo", ha dichiarato la FAA in un comunicato. Questa tipologia di aereo può trasportare da sei a otto persone.

Una delle case danneggiate nello schianto del jet privato.

Il Dipartimento di Polizia di San Diego ha dichiarato di essere impegnato in un'operazione di "soccorso in seguito a un incidente aereo" e di aver evacuato tre strade, consigliando al contempo alla popolazione di chiamare le autorità in caso di presenza di detriti o "odore di carburante".

Le foto dell'incidente aereo a San Diego.

L'aereo ha innescato un vasto incendio e danneggiato almeno 15 case e diverse auto, hanno riferito i Vigili del Fuoco. I soccorritori stanno lavorando per far uscire tutti dal quartiere e andranno di casa in casa per scoprire se c'è qualcuno all'interno.

Lo ha riferito Dan Eddy, vice capo delle operazioni di emergenza dei vigili del fuoco di San Diego, in una conferenza stampa. L'uomo ha parlato dell'accaduto come a "una scena da film".

Gli abitanti del quartiere hanno raccontato di essere stati svegliati da un forte boato e di aver visto un bagliore arancione nel cielo, riporta Associated Press. La FAA ha dichiarato che le indagini saranno condotte dal National Transportation Safety Board.

Nell'ottobre 2021 un aereo bimotore si è schiantato in un sobborgo di San Diego, uccidendo il pilota e un fattorino UPS che si trovava a terra, incendiando diverse case. Anche questo aereo si stava preparando ad atterrare all'aeroporto.