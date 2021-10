Aereo da turismo si schianta sul centro abitato in Usa: 2 morti, case distrutte e veicoli in fiamme Il piccolo aeroplano è piombato proprio tra le case a Santee, nei presi di San Diego in California, distruggendo almeno due abitazioni e mandando in fiamme diversi veicoli. Almeno due persone morte e altre quattro ferite. Le vittime sono il pilota e un corriere ups che si trovava in zona per consegne.

A cura di Antonio Palma

Tragedia a Santee, nei presi di San Diego, in California, dove un aereo da turismo si è schiantato su un quartiere residenziale uccidendo almeno due persone e ferendone altre quattro, ora ricoverate in ospedale. Il piccolo aeroplano, un Cessna C340 bimotore, è piombato proprio tra le case, distruggendo almeno due abitazioni e mandando in fiamme diversi veicoli che erano parcheggiati in zona. "Almeno due case sono state distrutte da un incendio che è seguito allo schianto" spiegano dall'amministrazione locale della cittadina del sud della California. L'incidente intorno alle 12.15 di lunedì ora locale, la tarda serata in Italia. La portavoce della contea di San Diego, Donna Durckel, ha affermato che l'aereo era decollato da Yuma, in Arizona, e doveva atterrare al Montgomery Field di San Diego ma poco prima dello schianto il pilota ha dichiarato un'emergenza a bordo e ha chiesto un atterraggio di emergenza che però purtroppo non è riuscito.

Lo schianto è stato drammatico con uno spaventoso incendio visibile a chilometri di distanza e detriti sparsi su una vasta area della città. Alcuni quartiere della città sono rimasti senza elettricità durante le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme. "Una casa è stata completamente sventrata, un'altra parzialmente danneggiata. I vicini hanno aiutato due persone a evacuare una delle case e c'è stata anche una perdita di gas" hanno spiegato i soccorritori.

Le due vittime sono il pilota che era l'unico a bordo dell'aereo, il dottore Sugata Das, cardiologo locale che lavorava allo Yuma Regional Medical Center, e un corriere di Ups che sfortunatamente stava facendo consegne in zona. Il suo furgoncino infatti è tra i mezzi che sono andati distrutti. La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board hanno annunciato un immediata indagine sull'incidente aereo.