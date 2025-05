video suggerito

Aereo si schianta contro un’abitazione in Germania: morte almeno 2 persone Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato contro un’abitazione a Korschenbroich, in Germania. Due persone sono decedute: una è il pilota dell’aereo, un uomo di 71 anni. La seconda vittima, invece, sarebbe una donna proprietaria della casa danneggiata dall’aereo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Screen dal video di Aktuelle Nachrichten Tv

Un piccolo aereo si è schiantato sulla terrazza di un'abitazione a Korschenbroich, in Germania. Due persone sono decedute e una di queste sarebbe il pilota dell'aereo, un uomo di 71 anni. Il 71en ne avrebbe segnalato problemi al motore durante il volo, poi l'aereo si è schiantato contro la casa.

La casa è rimasta gravemente danneggiata dopo l'incidente e i residenti hanno riferito a BILD di aver udito "un boato fortissimo" e di aver poi visto scoppiare un incendio. "Abbiamo visto una nuvola di fumo sollevarsi dall'abitazione – ha riferito il residente -. Siamo tutti usciti per prestare soccorso. Una persona che vive lì ha visto l'aereo arrivare ed è riuscita a scappare fuori, ma un'altra donna che abitava in quella casa è deceduta".

Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente e i rilievi per appurare la dinamica dei fatti, in via di definizione ma ancora poco chiara. Per il momento le autorità mantengono il massimo riserbo sull'identità della vittima: interpellate da BILD, le forze dell'ordine non hanno confermato se la seconda vittima sia effettivamente la donna proprietaria della casa distrutta nello schianto.