Aereo perde improvvisamente quota e chiede l’atterraggio d’emergenza in Florida: 15 passeggeri feriti

Atterraggio d'emergenza per un volo partito da Cancún, in Messico, a Newark, nel New Jersey. Improvvisamente avrebbe perso quota costringendo il pilota a chiedere subito l'autorizzazione per atterrare a Tampa in Florida. Stando alle prime informazioni, sarebbero state 15 le persone ferite dagli sbalzi di turbolenza a bordo: una volta in aeroporto sono state trasportate in ospedale, così come sul posto sono stati soccorsi tutti i passeggeri.

La compagnia Usa dell'aereo, un Airbus A320, ha tenuto subito a precisare dopo l'accaduto che "la sicurezza dei clienti e dei membri dell'equipaggio resta la nostra priorità assoluta". Si sta cercando ora di capire le cause della perdita di controllo in volo dell'aereo: gli accertamenti sono stati affidati anche alla Federal Aviation Administration. Dalle prime ipotesi si tratterrebbe di un malfunzionamento dei sistemi di controllo.

Appena l'aereo ha toccato terra, allo scalo di Tampa, sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso. I feriti sono 15 e sarebbero i passeggeri che hanno portato contusioni a causa delle turbolenza. Non sono in gravi condizioni.