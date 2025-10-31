Esteri
video suggerito
video suggerito

Aereo perde improvvisamente quota e chiede l’atterraggio d’emergenza in Florida: 15 passeggeri feriti

Un aereo partito da Cancún, in Messico, e diretto a Newark, nel New Jersey, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Florida, Usa, dopo un’improvvisa perdita di quota: 15 passeggeri sono rimasti feriti e trasferiti subito in ospedale.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Atterraggio d'emergenza per un volo partito da Cancún, in Messico, a Newark, nel New Jersey. Improvvisamente avrebbe perso quota costringendo il pilota a chiedere subito l'autorizzazione per atterrare a Tampa in Florida. Stando alle prime informazioni, sarebbero state 15 le persone ferite dagli sbalzi di turbolenza a bordo: una volta in aeroporto sono state trasportate in ospedale, così come sul posto sono stati soccorsi tutti i passeggeri.

La compagnia Usa dell'aereo, un Airbus A320, ha tenuto subito a precisare dopo l'accaduto che "la sicurezza dei clienti e dei membri dell'equipaggio resta la nostra priorità assoluta". Si sta cercando ora di capire le cause della perdita di controllo in volo dell'aereo: gli accertamenti sono stati affidati anche alla Federal Aviation Administration. Dalle prime ipotesi si tratterrebbe di un malfunzionamento dei sistemi di controllo.

Appena l'aereo ha toccato terra, allo scalo di Tampa, sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso. I feriti sono 15 e sarebbero i passeggeri che hanno portato contusioni a causa delle turbolenza. Non sono in gravi condizioni.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
tregua
a rischio
Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele, identificati ostaggi consegnati ieri
Nei raid di Israele uccisi 104 palestinesi, consegnati due corpi di ostaggi da Hamas
Quanti palestinesi sono stati uccisi da Israele da quando è stata annunciata la "tregua" a Gaza
Perché soltanto Trump può impedire che la tregua a Gaza finisca e il genocidio continui
Giuseppe Acconcia
Francesca Albanese: “Governi occidentali hanno permesso il genocidio e ora si divideranno le spoglie di Gaza”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views