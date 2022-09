Aereo non risponde, allarme nei cieli: caccia in volo, poi il jet precipita nel mar Baltico L’aereo che era in volo dalla Spagna verso la Germania si è schiantato nel Mar Baltico, al largo delle coste della Lettonia. Secondo il quotidiano Bild, a bordo c’erano 4 persone.

A cura di Susanna Picone

Un jet privato con quattro persone a bordo è precipitato a largo della città di Ventspils, in Lettonia. Lo riferiscono le autorità svedesi. Questo pomeriggio l’aereo era entrato ingiustificatamente nello spazio aereo svedese e i piloti non rispondevano ai messaggi.

L'aereo "fantasma", a quanto ricostruito, era partito da Jerez, nel sud della Spagna, ed era diretto a Colonia, in Germania. Dopo il decollo, l’aereo avrebbe segnalato problemi di pressione in cabina e il contatto si è interrotto poco dopo la penisola iberica. Giunto nello spazio aereo tedesco non ha risposto ai controllori di volo tedeschi, continuando il suo volo ed entrando nello spazio aereo svedese, per poi andare verso est.

Le autorità tedesche hanno tentato ripetutamente di contattare i piloti, senza però ottenere risposta. Caccia tedeschi si sono a quel punto avvicinati all’aereo per verificare la situazione e cercare di capire cosa stava succedendo: "La speranza era quella di prendere contatto con l'equipaggio, ma non hanno visto nessuno in cabina", ha riferito il capo del soccorso aereo svedese, Lars Antonsson, all’agenzia TT.

Il velivolo, si tratterebbe di un Cesna 551 registrato in Austria, ha continuato a volare con il pilota automatico proseguendo verso nord est nel mar Baltico. Intorno alle 19:45 ora locale, dopo aver presumibilmente terminato il carburante, è precipitato in mare.

Un elicottero svedese sta cercando di raggiungere l'aereo ed altri mezzi di soccorso sono stati inviati nella zona. A bordo del jet, secondo le informazioni riportate dal quotidiano Bild, c'erano un pilota, una donna, un uomo e la figlia. "Non c'è speranza di trovare sopravvissuti", ha spiegato un portavoce della Swedish Joint Rescue Co secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Dagens Nyheter.