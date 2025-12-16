Aereo fallisce atterraggio di emergenza e precipita in Messico: 10 morti, tra le vittime 3 bambini

Un incidente aereo si è verificato nelle scorse ore nella zona di San Mateo Atenco, un’area industriale a 5 chilometri dall’aeroporto di Toluca, in Messico. Il jet privato ha provato a fare un atterraggio di emergenza ma senza successo, andando a impattare contro il capannone di una attività commerciale: 10 morti.

Tragedia in Messico, dove nelle scorse ore un piccolo aereo è precipitato nella zona di San Mateo Atenco, un'area industriale a 5 chilometri dall'aeroporto di Toluca, circa 50 chilometri a ovest di Città del Messico. Secondo Adrián Hernández, coordinatore della Protezione civile dello Stato, sono state segnalate 10 vittime. Tra loro, come riporta la stampa locale, anche tre bambini di 2, 4 e 9 anni.

L'aereo era decollato da Acapulco, lungo la costa pacifica del Messico. A bordo del veivolo erano registrati in totale otto passeggeri e due membri dell'equipaggio, ma poche ore dopo l'incidente le forze dell'ordine sono riuscite a recuperare solo sette corpi. Tuttavia, le autorità non credono possano esserci sopravvissuti.

Stando a quanto ricostruito, anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, il jet privato avrebbe provato ad effettuare un atterraggio di emergenza su un campo da calcio, purtroppo senza successo. Anzi, ha colpito il tetto metallico di un'attività commerciale vicina, che ospitava serbatoi di carburante e gas, dando vita ad un vasto incendio. Per questo il sindaco di San Mateo Atenco, Ana Muñiz, ha dichiarato a Milenio Television che circa 130 persone sono state evacuate dalla zona.

Accertamenti sono in corso per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo. L'indagine sull'incidente è condotta dall'Agenzia Federale per l'Aviazione Civile (AFAC), dalla Direzione per l'Analisi degli Incidenti e degli Inconvenienti Aerei (DAAIA) e dalla Direzione dei Servizi di Navigazione Aerea nello Spazio Aereo Messicano (SENEAM), che stanno lavorando per determinare la causa della tragedia.