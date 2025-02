Aereo dirottato per un’emergenza: 200 passeggeri costretti a passare weekend su un’isola al gelo

video suggerito

Oltre 200 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono state costrette a trascorrere un weekend improvvisato al freddo su un’isola canadese dopo che un volo della United Airlines, partito da New York verso l’Irlanda, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza.

L'aereo, partito dall’aeroporto di Newark Liberty giovedì 13 febbraio poco dopo le 20:00, ha deviato la sua rotta circa tre ore dopo il decollo, compiendo una larga inversione a U verso l’aeroporto internazionale di St. John, nella provincia canadese di Terranova e Labrador. Secondo quanto riportato da The Independent, il cambio di rotta è stato causato da un’emergenza medica a bordo e dai forti venti che imperversavano sopra Dublino, che hanno impedito al Boeing 777 di completare il suo viaggio verso la capitale irlandese.

Tra i passeggeri c’era anche il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, che ha trascorso l’imprevisto weekend in Canada presiedendo la messa nella Basilica Cattedrale di San Giovanni Battista, nei pressi dell’aeroporto. "Siamo partiti da Newark, New Jersey, giovedì diretti a Dublino... e siamo finiti qui con voi, abbiamo deciso di fermarci! Non possiamo partire a causa del maltempo", ha detto il cardinale durante la celebrazione.

Per quanto riguarda gli altri passeggeri bloccati in Canada, la United Airlines ha comunicato di aver fornito sistemazioni in hotel e buoni pasto durante il soggiorno sull’isola.

Tuttavia a causa delle avverse condizioni meteo, i bagagli registrati nella stiva non sono stati consegnati, con alcuni passeggeri che hanno raccontato sui social di essere rimasti senza i loro vestiti per 48 ore, con temperature esterne che toccavano i -6°C. Lo stesso problema è stato segnalato da altri viaggiatori. Quando le condizioni meteo sono finalmente migliorate, il volo ha ripreso la rotta verso l’Irlanda domenica, arrivando a Dublino alle 16:21.