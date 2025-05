video suggerito

Aereo da turismo precipita e si schianta sulle case in California, muoiono due persone e il cane La tragedia nel pomeriggio di ieri a nord-ovest di Los Angeles. Per motivi ancora da accertare, il velivolo, un aereo monomotore, ha perso repentinamente quota schiantandosi su alcune abitazioni in cui vi erano diverse persone. Un impatto devastante che ha innescato anche un incendio senza lasciare scampo agli occupanti del mezzo.

A cura di Antonio Palma

Due persone e il loro cane sono morte ieri in un terribile incidente aereo in Usa quando un velivolo da turismo è precipitato improvvisamente schiantandosi sulle case a Simi Valley, nello Stato della California. La tragedia nel pomeriggio di ieri, ora locale, la notte tra sabato e domenica in Italia. Per motivi ancora da accertare, il velivolo, un aereo monomotore Vans RV-10, ha perso repentinamente quota schiantandosi su alcune abitazioni a nord-ovest di Los Angeles.

L'aereo, un modello costruito in casa, era partito dall'aeroporto di Lancaster ed era diretto all'aeroporto di Camarillo quando si è schiantato. Un impatto devastante che ha innescato anche un incendio senza lasciare scampo agli occupanti. Inizialmente le autorità dell’aviazione Usa avevano riferito che a bordo c'era solo il pilota, deceduto, ma polizia e pompieri hanno successivamente confermato la morte di due persone, insieme al cane, tutti a bordo dell’aereo. L'identità delle vittime non è stata resa nota.

Secondo alcuni testimoni, l'aereo era in evidente difficoltà e sembrava "volare su un fianco" prima di schiantarsi contro due abitazioni. "Ci sono stati due minuti in cui ha volato in giro… barcollava ed è riuscito a malapena a superare la collina", ha raccontato un testimone ad ABC7. L’Impatto e il successivo incendio hanno provocato danni a due case i cui residenti fortunatamente sono riusciti a scappare illesi.

"Sono entrato dalla portafinestra per avvertire che l’areo stava cadendo poi mi sono girato e l'ho visto precipitare, infine un’esplosione” ha raccontato uno dei proprietari, rivelando: "Ho visto l'incendio sull'aereo, e poi sulla casa e ho cercato di spegnerlo”.

Circa 40 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere al sicuro la zona. Le case interessate sono state sequestrate per ulteriori indagini. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha avviato un'indagine sulle cause dell'incidente, esaminando i registri di volo, i registri di manutenzione, le condizioni meteorologiche e le comunicazioni del traffico aereo.