Aereo cade tra gli iceberg nell'oceano ma la richiesta di aiuto è decisiva: il video del salvataggio I due piloti si sono schiantati nell'oceano gelido circondati da iceberg, ma sono sopravvissuti grazie al tempestivo intervento dei soccorsi che sono riusciti a seguire l'aereo in aria prima ancora dell'ammaraggio e a intervenire in trenta minuti portandoli in salvo.

A cura di Antonio Palma

Due uomini sono sopravvissuti miracolosamente dopo che l'aereo su cui viaggiavano è andato in avaria, precipitando tra gli iceberg nell'Oceano Atlantico settentrionale, intorno alla Groenlandia. Decisiva è stata la richiesta di aiuto lanciata immediatamente mentre il piccolo aereo da turismo era ancora in volo e che è stata subito ricevuta dal Flight Information Center di Nuuk, in Groenlandia, e dall'Arctic Command della Nato. L'aereo è stato filmato ancora prima di precipitare da un aereo della militare marina danese che poi ha filmato in un video le fasi del salvataggio.

L'incidente aereo nella tarda mattinata di lunedì scorso quando i due piloti a bordo, che erano impegnati nel tragitto dal Canada alla Groenlandia meridionale, hanno lanciato il Mayday. L'allarme è scatto alle 12.17 e un aereo del Comando Artico danese, che era già in volo, si è diretto subito sul posto, trovando rapidamente la posizione del velivolo e riuscendo infine a seguirlo in aria mentre precipitava verso il mare.

Con grande perizia i due piloti sono riusciti ad ammarare e a lasciare il velivolo prima che affondasse, mettendosi in salvo su una zattera gonfiabile. Grande la loro gioia alla vista dell'aereo Challenger dell'aeronautica militare danese che poi si è avvicinato alla loro posizione e si è mantenuto nella zona per tutto il tempo.

Nel frattempo la fregata Triton della marina militare Danese, impegnata a pattugliare le acque intorno alla Groenlandia, è stata inviata sul posto, raggiungendo la zattera di salvataggio nel giro di soli 30 minuti. Un equipaggio si è calato con un gommone e infine ha tratto in salvo le due persone a bordo, due cittadini tedeschi che non hanno riportato ferite.

"L'operazione di salvataggio è l'esempio perfetto dell'eccellente cooperazione tra il quartier generale del Comando Artico a Nuuk e le unità dispiegate dall'Aeronautica Militare e dalla Marina Militare sotto la guida del Comando Artico" spiegano dal Comando Artico danese, aggiungendo: "Gli equipaggi dell'aereo Challenger e del Triton dell'aeronautica militare danese hanno agito con risolutezza e la cooperazione ha garantito la sopravvivenza delle due persone. Allo stesso tempo, è doveroso esprimere la propria gratitudine anche alle altre autorità che hanno preso parte alle operazioni di salvataggio: Naviair e la Polizia della Groenlandia.