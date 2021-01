in foto: Immagine da Facebook.

Ha cercato di sedare una rissa tra coetanei ma è stato colpito con una coltellata che gli è risultata fatale. È sotto choc l'Irlanda per la morte di Josh Dunn, promessa del calcio di soli 16 anni. La tragedia si è verificata nei giorni a Dublino, dove la giovane vittima viveva. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava insieme ad un amico quando ha notato altre tre persone litigare con veemenza.

La discussione era nata tra due rider ed un uomo sulla ventina che era stato sorpreso a rubare una bici nel parcheggio di un supermercato. Ne era nato un inseguimento, che aveva coinvolto anche il proprietario della bici, e alla fine era nata una vera e propria rissa. Josh avrebbe solo voluto aiutare a sistemare le cose ma è stato colpito con un coltello. Anche l'amico che era con lui è rimasto ferito. Trasportati immediatamente in ospedale, per Josh non c'è stato nulla da fare, mentre l'altro, che ha una ferita ad un polmone, versa in gravi condizioni. Indagini sono al momento in corso da parte della polizia locale per cercare di chiarire la dinamica di quanto successo.

È stato identificato invece che aveva rubato la bicicletta: lievemente ferito dall'arma da taglio, si era presentato qualche ora dopo in ospedale e poi si era costituito, mentre gli altri sono riusciti a scappare. Sulle indagini c'è massimo riserbo da parte degli investigatori. Intanto, sui social si moltiplicano i messaggi in ricordo del 16enne. Tra questi, quello della squadra di calcio dello Shamrock Rovers, che ha fatto le condoglianze alla famiglia del ragazzo, e del Bohemian Football Club, i cui giocatori si dicono tutti devastati da quanto successo. "Josh era un giovane calciatore di talento che mancherà agli ex compagni di squadra e agli allenatori. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici", si legge in un tweet.