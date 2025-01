video suggerito

Accoltellato a Istanbul il figlio 14enne del cuoco Andrea Minguzzi: ricoverato in gravi condizioni Il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi, che lavora in un ristorante di Istanbul, e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è stato preso a calci e colpito con cinque coltellate in un mercato di strada della città sul Bosforo. Il ragazzino ora si trova ricoverato in terapia intensiva, mentre i due aggressori sono stati arrestati. I fendenti hanno raggiunto polmoni, cuore e reni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, lo chef italiano Andrea Minguzzi; a sinistra insieme al figlio.

Il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi, che lavora in un ristorante di Istanbul, e della violoncellista turca Yasemin Akincilar è stato accoltellato in un mercato di strada della città sul Bosforo. Il ragazzino ora si trova ricoverato in Terapia intensiva.

La notizia è stata riportata dai media turchi. A quanto si apprende, l'aggressore sarebbe un ragazzo di un anno più grande, già identificato. Il 15enne avrebbe attaccato il figlio di Minguzzi dopo un litigio in un mercato di strada di Kadikoy, un quartiere sulla sponda anatolica di Istanbul, dove il minore si era recato insieme agli amici per fare acquisti.

I fatti risalirebbero a venerdì scorso, 24 gennaio, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi, lunedì 27. Il ragazzo è stato preso a calci e raggiunto al petto da cinque coltellate. Ora si trova in Terapia intensiva mentre il sospetto è stato arrestato assieme ad un'altra persona, un 16enne. Entrambi avrebbero precedenti penali.

Leggi anche Bimbo di 2 anni si ustiona la bocca con una scarica elettrica: ricoverato in gravi condizioni a Messina

A soccorrere subito il 14enne è stato un medico presente sul posto: ha assistito alla scena e ha eseguito immediatamente un massaggio cardiaco. Subito dopo ave ricevuto queste prime cure, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. I fendenti hanno raggiunto i polmoni, i reni e il cuore.

"I suoi organi interni non sono in buono stato ma siamo fiduciosi. Sfortunatamente, non c'è niente che possiamo fare. I nostri dottori si stanno prendendo cura di lui", ha detto il padre, come riferisce il portale OdaTv. Anche la polizia italiana è stata informata dell'accaduto.

"Siamo scioccati da quello che è accaduto. Mio nipote è un bambino molto calmo e brillante, non farebbe del male a nessuno. Dopo essere rimasto a Malta per 1 anno, è tornato a Istanbul l'anno scorso. Che Dio benedica la persona che è intervenuta per aiutare mio nipote", ha detto invece la nonna del 14enne, Aynur Akincilar.