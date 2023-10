Accoltella a morte un bimbo di 6 anni e ferisce gravemente la madre perché musulmani: arrestato 71enne Un uomo di 71 anni ha accoltellato un bambino e sua madre in Illinois, negli Usa. Il bimbo di 6 anni è morto in ospedale, mentre la donna è stata soccorsa in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalle autorità, il presunto movente dell’attacco sarebbe l’odio contro la comunità islamica legato allo scoppio del recente conflitto in Medio Oriente.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un uomo di 71 anni ha accoltellato e ucciso un bambino di 6 e ferito gravemente la madre del piccolo in Illinois, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della Contea di Will, domenica 15 ottobre, il presunto movente dell'omicidio sarebbe l'odio contro la comunità islamica. Le forze dell'ordine hanno definito il fatto "un atto di violenza codardo e senza senso".

Il bambino è stato colpito con 26 fendenti dal proprietario della casa dove abitava, il 71enne Joseph Czuba, come ricostruito dalla polizia. Dopo l'arrivo dei soccorsi, il piccolo è morto in ospedale. La madre del bimbo invece, Hanaan Shahin, 32 anni, è stata raggiunta da decine di colpi, riferiscono le autorità, aggiungendo che la donna si trova ancora in ospedale ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Il 71enne Joseph Czuba

Entrambe le vittime hanno subito coltellate al petto, al busto e alle braccia. I due sono stati ritrovati nella camera da letto della casa all'arrivo della polizia, mentre l'aggressore era seduto per terra sul vialetto dell'abitazione. Czuba adesso è accusato di omicidio di primo grado, tentato omicidio e altri due capi d'imputazione per il crimine d'odio.

In un comunicato stampa l'ufficio dello sceriffo ha anche fatto sapere che l'aggressione potrebbe essere motivata dal conflitto che sta accadendo attualmente in Medio Oriente tra Hamas e lo Stato di Israele: "Anche se il sospettato non ha fornito una confessione ai detective, gli agenti sono stati in grado di ottenere sufficienti informazioni a riguardo attraverso i racconti dei testimoni e le prove raccolte".

Come riferito dal presidente del Consiglio per le relazioni americane e islamiche (Cair), Ahmed Rehab, durante una conferenza stampa, il piccolo aveva appena compiuto 6 anni, amava il calcio e il basket. "E ha pagato il prezzo per l'atmosfera di odio e di deumanizzazione che, francamente, penso continueremo a vedere qui negli Stati Uniti", ha aggiunto.

Il Cair ha riferito che la madre del piccolo avrebbe inviato alcuni messaggi all'organizzazione in cui ha riportato le frasi islamofobe pronunciate dall'aggressore durante l'attacco. La donna avrebbe detto: "È accaduto tutto in pochi secondi".

“La famiglia islamica di origini palestinesi del bambino è venuta negli Stati Uniti alla ricerca di quello che vogliamo tutti, un rifugio per vivere, imparare e pregare in pace", ha scritto in una nota il presidente Joe Biden.

"Questi tremendi atti di odio non possono accadere in America. Ci uniamo a quanti lo stanno facendo nell'inviare le nostre condoglianze e preghiere alla famiglia, alla madre che si trova ricoverata e alle comunità palestinese, araba e musulmana del nostro Paese", ha aggiunto.