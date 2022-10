Accende la tv dopo aver fatto la doccia: muore folgorata a 13 anni La ragazzina, Iorrany Ravick Soares Rodrigues, ha subito lo choc mentre cercava di regolare il suo televisore nella sua casa di Timon, in Brasile.

A cura di Biagio Chiariello

Una ragazzina brasiliana di 13 anni è morta folgorata dopo aver acceso la tv subito dopo essere uscita dalla doccia. Il Sun spiega che Iorrany Ravick Soares Rodrigues stava regolando i comandi nella sua casa di Timon, nello Stato del Maranhão, quando una scarica elettrica violentissima l'ha colpita. Soccorsa dai suoi familiari, è stata portata all'ospedale Alarico Pacheco ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Non è chiaro se sia morta toccando la TV stessa o l'antenna collegata. Il suo corpo è stato prelevato dall'ospedale dal Legal Medicine Institute prima di essere rilasciato alla sua famiglia devastata. I funerali di Iorrany si sono tenuti ieri, 11 ottobre.

La notizia choc della morte dell'adolescente arriva dopo un altro decesso avvenuto in Argentina all'inizio dell'anno, quando una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata folgorata mentre toccava il suo telefono in carica. Angel Andrada, questo il nome della vittima, il cui corpo è stato trovato senza vita vita dai suoi genitori: riportava gravi ustioni. Pare che il giovane si fosse recato nella sua stanza per mettere in carica il suo smartphone, il dramma è avvenuto qualche istante dopo.

Una tragedia che fa seguito a quella molto simile avvenuta a luglio in Cambogia, dove Khorn Srey Pov, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta dopo essere stata folgorata dal caricatore del suo cellulare in carica. Stando a quanto avevano scritto all'epoca i media locali, anche la teenager così come la 13enne argentina era appena uscita dalla doccia.